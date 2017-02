Yleiskaavavalitus KHO:ssa -kunta pitää valitusta aiheettomana

Valtuusto hyväksyi Juvan keskustan osayleiskaavan 2030 kesäkuussa 2015. Osa Piikkilän tilan omistajista valitti kaavasta, mutta Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Käsittely jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka pyysi kunnalta lausunnon. Kunnanhallitus pitää valitusta aiheettomana.

Lausunnon mukaan maanomistajat ovat saaneet kaiken tarpeellisen tiedon kaavaprosessista. Kunta on noudattanut maankäyttö- ja rakennuslakia.

Yleiskaavaan on merkitty asuinalue Piikkilän länsipuolen pellolle. Kartano ympäristöineen on maatilakeskuksen aluetta, jonka ympäristö säilytetään.

Kunta pitää tärkeänä, että taajama-alue tiivistyy. Piikkilän kartanon maat ovat ainoat rakentamisen ulkopuolelle jääneet alueet Jukajärven rannassa Taipaleen ja Vehmaan välillä.