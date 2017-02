Säästöpankki palaa juurilleen

Säästöpankki palaa sananmukaisesti juurilleen, kun Oma Säästöpankki Oy ulottaa toimintansa Juvalle. Se alkaa tarjota palveluita jotakuinkin samassa osoitteessa, jos se toimi puolen vuosisadan ajan vuodesta 1915 lähtien. Osoite on sama, mutta kiinteistö on paikalla vaihtunut.

Oma Säästöpankki tulee SKV Kiinteistövälitys Oy:n liiketiloihin. Firmat ovat ryhtyneet yhteistyöhön: toinen välittää myytävää ja toinen tarjoaa kohteisiin rahoitusratkaisuja.

Aluejohtaja Erkki Rämä Oma Säästöpankista kertoo, että Juva toimii pilottipaikkakuntana pankin ja kiinteistövälitysliikkeen yhteistyössä.

Käytännössä yhteistyö toimii niin, että pankin henkilökuntaa on Juvalla ainakin yhtenä päivänä viikossa joka viikko.

Erkki Rämä kertoo, että pankilla on 36 konttoria, joista Juvaa lähimmät sijaitsevat Joroisissa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.

Joroisten konttori on Juvan yhteistyökonttori, ja konttorin johtajana toimii Katri Rahikainen.

Oma Säästöpankilla on Rämän mukaan Juvalla parisensataa asiakasta, joista osa on yritysasiakkaita.

Pankilla on kautta Suomen yhteistoimintaa eri kiinteistövälitysfirmojen kanssa. SKV oli luonteva kumppani, koska sillä vanhastaan yhteistä historiaa säästöpankkiryhmän kanssa.

Juvan SKV:n myyntijohtaja Hannu Davitsaisen mukaan yhteistoiminta pankin kanssa täydentää hyvällä tavalla välitysliikkeen toimintaan. Kauppoja hierottaessa SKV:llä on tarjota luonteva vaihtoehto myös rahoituskumppaniksi.

