Jiikoo kokosi naisjoukkueen

Keväällä tehdään paikallista jalkapalloilun historiaa. Juvan Kisa eli Jiikoo saa kokoon naisjoukkueen sarjakauteen ensimmäisen kerran 40 vuoteen. Se pelaa tulevalla kaudella naisten piirisarjaa.

Harjoitteluringissä on 14 pelaajaa, ja lisääkin mahtuu. Kaikki ovat nuoria naisia. Nuorin on valmentajan mukaan vain 15–16-vuotias. Pääosa on kuitenkin 20 ikävuoden molemmin puolin.

Jiikoon naiset harjoittelevat Kaarihallilla kaksi kertaa viikossa 1–1,5 tuntia kerrallaan.

Juvan naisjalkapallojoukkueen kummina on kunnanjohtaja Mervi Simoska. Sponsoreita joukkue on saanut sen verran, ettei pelimatkoja tarvitse omasta pussista maksaa.

Naispalloilijoilla on omaakin rahankeruuta. He järjestävät kirppiksen ja perhetapahtuman 12. maaliskuuta Kaarihallilla. Tuotolla haetaan taloudellista tukijalkaa joukkueelle.

Lue lisää 2.3. Juvan Lehdestä.