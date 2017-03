Selvyyttä tila-asioihin

Tilakysymykset ovat olleet viime aikoina yksi Juvan suurimmista puheenaiheista. Viime viikolla tilatyöryhmä esitteli selvitystyön tuloksia ja keskusteluun saatiin viimein konkretiaa. Sanoma on varmasti monille mieluinen. Raportissa todetaan yksiselitteisesti, että uusi päiväkoti ja koulurakennus tarvitaan. Isot investoinnit ovat edessä.

Raportin antia puidaan päättäjien toimesta kevään ajan ja kuntalaisetkin pääsevät kuulemaan maaliskuussa seikkaperäistä selontekoa sen sisällöstä.

Vaikka päätökset tehdään vasta uuden valtuuston toimesta, vaikuttaa ilmeiseltä, ettei esimerkiksi nykyisen korjaamista pidetä juuri kenenkään mielestä kestävänä ja järkevänä ratkaisuna. Tilatyöryhmässä asiaa on puitu laajan joukon toimesta.

Kouluinvestointi on yksi suurimmista asioista, joita kevään vaaleissa valittavat valtuutetut pääsevät käsittelemään.

Koska mallit toteutustavasta ovat melko likellä toisiaan, noussee suurimmaksi kysymykseksi se, miten hanke rahoitetaan. Juva tuntuu olevan hyvässä ”tuloskunnossa” ja alhainen veroprosentti on varmasti hyvä vetovoimatekijä. Moderni ja monipuolinen koulukeskus siihen yhdistettynä lisäisi huomattavasti vetovoimaa.

Toisaalta investointipainetta on myös muilla toimialoilla ja veroprosentin korotus on ollut esillä jo viime syksynä.

Kiintoisaa on myös nähdä, miten uudet valtuutetut suhtautuvat kyläkouluihin. Niihin selvityksessä ei puututtu.