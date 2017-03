Seurakunta hakee uutta talouspäällikköä

Talouspäällikkö Päivi Kotro lopettaa Juvan seurakunnan palveluksessa 31. toukokuuta 2017.

Hän on irtisanonut itsensä, ja uuden talouspäällikön haku alkaa.

– Olen jo jonkun aikaa miettinyt, että haluaisin vielä kokea jotain uutta ja tehdä elämänmuutoksen. Olen sen ikäinen, että se on tehtävä nyt tai unohdettava koko juttu, Kotro kertoo.

– Jo viime vuoden tammikuussa tein päätöksen irtisanoutumisesta. Jäin kuitenkin vielä vuodeksi, koska 2016 oli seurakunnan kirkon palvelukeskukseen siirtymävuosi.

– Tämän vuoden talousarvio ja viime vuoden tilinpäätös tehtiin vanhalla systeemillä ja tein vielä nämä asiat ja tuleva talouspäällikkö saa aloittaa uuden systeemin kanssa.

– Mitään dramatiikkaa eroon ei liity. Tulevaisuus on täysin avoin.

Kotro aloitti seurakunnassa taloustoimiston kanslistina 1. 2. 1985 ja oli siinä virassa noin 14 vuotta.

Sen jälkeen hän oli yrittäjänä ja Mikkelin maaseurakunnan seurakuntasihteerinä.

Juvan seurakunnan talouspäälliköksi hänet valittiin 1.11.2004 lähtien.

Lähtökahvit juodaan sunnuntaina 26.3. jumalanpalveluksen jälkeen. Sen jälkeen Kotro jää lomalle.