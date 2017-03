Kilkin kaitafilmejä YouTubessa

Juvan kunnan nuoriso- ja urheilusihteerinä toiminut Antti Kilkki sai tehtäväksi lähteä kuvaamaan Innsbruckin talviolympialaisia vuonna 1964, ja Juvan kunta hankki kaitafilmikameran. Siitä lähtien aina 1980-luvulle asti juvalaisia tapahtumia on tallennettu kaitafilmille pääasiassa hänen mutta myös muiden kuvaamina. Kilkki on esittänyt ja selostanut niitä ympäri pitäjää.

Vuonna 2012 Kilkki ja Juvan Kamerakerho päättivät tallentaa tärkeimmät kaitafilmit digimuotoon Rajupusu Leadein hanketuella. Kilkki ja Sanna Kauppinen kirjoittivat käsikirjoitukset neljään digitoituun kaitafilmiin ja äänitys tehtiin Samuli Rimmin studiolla viime vuonna. Juvan kunnan kulttuuritoimi tuki äänitysprojektia.

Kaikki 36 filmiä löytyvät nyt YouTubesta. Listalla neljä ensimmäistä on Kilkin selostuksen kera. Lisäksi ”Juva eilen ja tänään” -filmi on äänitetty VHS-kasetille vuonna 2003 ja kaitafilmeistä ”Henttu” ja ”Sävelten myötä Ruotsissa” ovat sen aikaisia äänityksiä.

Linkkilista (paina nuolinäppäintä ensin YouTuben päällä ja sitten linkistä)