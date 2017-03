Kuus-Hukkalassa ja Kolkonjärvellä kuhisee – huomiseen SM-pilkkiin 1 700 osallistujaa

Huomenna, lauantaina kisataan SM-pilkin merkeissä Rantasalmen Kolkonjärvellä. Kolkonjärvelle ja kilpailukeskuksena toimivaan Kuus-Hukkalaan on tulossa suuri joukko väkeä. Kuus-Hukkalan Juha Tikkasen mukaan ilmoittautuneita on tällä hetkellä jo 1 700 ja määrä voi viime metreillä vielä jonkin verran nousta. Lisäksi paikalle odotetaan myös kisayleisöä, mikä nostaa osallistujamäärää entisestään. Tapahtumassa on pilkkimisen lisäksi myös oheisohjelmaa kilpailukeskuksessa. Kello 10-14 välillä on tarjolla perhetapahtuman merkeissä muun muassa poni- ja mönkkäriajelua.