Gottlundin jalanjäljissä

Lähes 200 vuotta sitten kesällä 1817 teki nuori ylioppilas Kaarle Akseli Gottlund ensimmäisen matkansa Keski-Skandinavian suomalaismetsiin. Päiväkirjoihinsa hän kuvasi metsäsuomalaisten elämäntapoja ja elinolosuhteita sekä kirjoitti muistiin heidän käyttämäänsä suomen kieltä, runoja ja tarinoita. Hän taltioi myös suomalaissukujen sukupuita usein aina ensimmäisestä Suomesta saapuneesta esi-isästä tai -äidistä alkaen.

Metsäsuomalaiset olivat oman aikansa mamuja: matkaan lähdettiin sotia pakoon tai nälän ajamana.

Ensimmäisen kosketuksensa metsäsuomalaisiin Kaarle sai pysähtyessään Svartnäsin ruukille:

”Kun työmiehet päivätyön päätyttyä tulivat kartanoon, menin puhuttelemaan ukkoja. Kysyin, osasivatko he suomea. Kaikki kielsivät ja sanoivat, että suomen puheenparsi oli kokonaan unohtunut. Se tuntui minusta omituiselta. Minäpä koettelen, ymmärrättekö sanaakaan. Käännyin vanhan ukon puoleen. Puhuttelin häntä kiivaasti suomeksi ja kysyin ymmärsikö hän. Ei vastausta. Ainoastaan ammolleen jäänyt suu ilmaisi äänetöntä kummastelua. Puhuin uudelleen. Yleinen äänettömyys. Miehet katselivat vuoroin toisiansa, vuoroin minua, kuin eivät olisi korviansa uskoneet.

Vihdoin katkesi kielen side, ja vanhus puhui minulle arvokkaasti ja kunnioittavasti kielellä, joka kaunopuheisesti virtaili kuuluviin. Hän ei voinut kyllin kummastella kuullessaan vieraan – päällepäätteeksi herrasmiehen – suusta äidinkieltään. Hän pani kätensä ristiin ja kysyi kyynelsilmin, kuka olin, mistä olin tullut ja mikä minut oli saanut näille maille. Vastattuani alkoivat talonpojat toinen toisensa jälkeen puhutella minua suomeksi. Huomasin pian seisovani pelkkien suomalaisten ympäröimänä, suomalaisten, jotka puhuttelivat minua kielellä, joka puhtaudessa ja virheettömyydessä oli parempaa kuin omani.

Hämmästykseni asetuttua en voinut olla nuhtelematta heidän valheellisuuttaan. Kysyin syytä ja pitivätkö he suomen puhumista häpellisenä. ”Ei jumala varjelkoon, ei sen vuoksi!” He selittivät etteivät tahtoneet joutua vainon alaisiksi. Papisto ja rahvas olivat olleet heidän kiukkuisimmat vihollisensa ja häätäneet paikasta toiseen sekä väliin polttaneetkin heidän kylänsä, ryöstäneet tavarat ja ajaneet taloistaan ja tehneet tämän heidän kielensä tähden. Vielä viime aikoinakin olivat ruotsalaiset uhkauksilla ja kirouksilla pyytäneet ja pakottaneet suomalaisia hylkäämään sen pakanallisena ja jumalattomana. Heille annettiin monenmoisia haukkumanimiä, heitä matkittiin ja pilkattiin, etteivät kyllin osanneet ruotsia. Jos he ruotsalaisen läsnäollessa puhuivat suomea, tämä luuli itseään paneteltavan ja rupesi kiroilemaan.

Sulkeuduin suomalaisten suosioon luvaten tervehtiä heitä käydessäni heidän kylissään ja pyysin sillä aikaa muistelemaan vanhoja runoja ja tarinoita sekä etsimään vanhoja asiapapereita. Kaikki vakuuttivat kättä iskien olevansa ystäviä, sanoivat että olin tervetullut heidän majoihinsa ja erosivat liikutettuina.

Sellainen oli ensi tutustumiseni tähän kansaan, jonka kanssa myöhemmin jouduin moniin kosketuksiin ja jonka vaiheita ja oloja halusin selvitellä sekä ruotsalaisille että suomalaisille.”

Nina Noponen

Kirjoittaja on juvalaislähtöinen yrittäjä ja opettaja, joka asuu Lontoossa ja jota kiinnostaa K.A. Gotlund ja historia. Hän on toimittanut oheisen tekstin K. A. Gottlundin teoksen Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa -pohjalta.