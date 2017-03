Rakennetaanko uusia seiniä kouluille ja päiväkodille?

Siivotessani ylä-asteen D-osaa, ihmettelin, kun mustaa ’nöyhtää’ ilmaantuu lattioiden pinnoille oppituntien aikana. Ihmettelin kun ovia piti pitää auki, kun korvausilma ei riittänyt tai kun itselleni tuli jatkuva yskä. Puhumattakaan oireiluista jota oppilailla ja muulla henkilökunnalla oli.

Sisäilmamittauksia oli tehty useita, ja rakennuksen ’piti’ olla kunnossa. Mentiin sillä pinttyneellä ajatuksella ’uusia seiniä ei rakenneta’. Vaikka homekoiratkin ilmaisivat 35 kohdetta ympäri koulukeskusta.

Minä ja monet muut tunsimme nahoissamme ja keuhkoissamme tilanteen vakavuuden. Kunnanhallituksessa 14. 3. 2016 olin/olimme päättämässä liikuntasalin korjaustöistä ja D-osan II-vaiheen remontista ( I-vaiheen D-osan remontti maksoi n. 500 000 euroa, joka tehtiin kesällä 2015, oireilu jatkui heti seur. vuoden vaihteessa).

Tein vastaesityksen, ’että tässä vaiheessa ei ryhdytä ja ei jatketa korjaustoimenpiteitä, kun ei ole varmaa että tuleeko rakennus kuntoon, niin että sisäilmaongelma poistuisi’. Esitystäni ei kannatettu, jätin asiasta kirjallisen eriävän mielipiteen.

Huhtikuussa nimiadressi lähti viemään asiata koulujen osalta oikeaan suuntaan.

Syksyllä 2016 tehtiin FCG:n toimesta tiloihin rakenneavaukset.

Loppuraportissa luki, että ”koulurakennus moniongelmainen, suosittelemme että koulu- ja liikuntasali puretaan ja rakennetaan uudet tilalle.

Te adressiin nimenne kirjoittaneet ja te oppilaat jotka rohkeasti lähditte kertomaan lehdistölle, te jotka laitoitte itsenne likoon kertoaksenne mikä täällä opinahjossa on vikana.

Te olette niitä arjen sankareita, jota on kiittäminen. Unohtamatta oppilaiden vanhempia, jotka olette tukeneet lapsianne ottamalla kantaa epäkohtiin.

Luottamushenkilön tehtävä on kuunnella mitä kentällä tapahtuu ja viedä asioita eteenpäin, ja vieläpä niin että epäkohdat korjaantuisivat. Vaaleja odotellessa.

Johanna Huisko

Kunnanhallituksen ja

Kunnanvaltuuston jäsen

Kuntavaaliehdokas (ps.)