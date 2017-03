Teiden puolesta on syytäkin vedota

Ailahtelevia kelejä voidaan tietenkin syyttää siitä, että tänä talvena lähiseutujen tiet ovat olleet aika ajoin heikkokuntoisia. Totta kai myös autoilijallakin on vastuunsa, ja viisas kuski mitoittaa vauhdin kelin mukaan.

Mutta vaihtelevien säiden vuoksi teitä nimenomaan aurataan, hiekoitetaan, suolataan sekä muutenkin kunnostetaan.

Jokainen autoilija, joka ajelee esimerkiksi Juvan alemman tieverkon teillä, tuntee ongelman. Teiden liukkaus ja auraamattomuus on ajoittain sitä luokkaa, että heikompaa hirvittää. Vahvemmankin on työlästä saada pidettyä ajoneuvo aurausviittojen ja tiepenkkojen välissä.

Juvan, Sulkavan ja Rantasalmen kunnat vetoavat teiden kunnossapidon puolesta ennen muuta talvella. Niiden mukaan Liikennevirastossa pitää arvioida uudelleen alueen teiden käyttöä. Kunnat muistuttavat, että tänä talvena on ollut paljon kolareita ja vaaratilanteita teiden huonon kunnon vuoksi.

Teiden kurjasta kunnosta kärsivät niin työmatka- kuin vapaa-ajan liikenne. Myös se on hyvä muistaa, että metsäkuljetukset ja puunkorjuukalusto käyttävät erittäin runsaasti alempaa tieverkkoa. Kaikille niille pitää taata turvalliset tieolosuhteet.