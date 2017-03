Ihanan kamala yhteishaku

Yhteishaut ovat jälleen täällä. Parhaillaan on käynnissä haku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen, minkä jälkeen ensi viikon keskiviikkona starttaa haku korkeakouluihin. Valinta on suuri, muttei sen tarvitse olla lopullinen. Aina on mahdollista vaihtaa suuntaa, mutta toki varmasti me kaikki haluaisimme löytää kerralla jo sen oikean polun. Paineet tai stressi valinnan edessä eivät ole lainkaan harvinaisia, kun kyseessä on kuitenkin mittava tulevaisuuteen vaikuttava tekijä, työ.

Omalla kohdallani haku korkeakouluihin oli muutama vuosi sitten. Muistan edelleen, kuinka halusin käydä läpi kaikki vaihtoehdot, ettei vain mitään jäisi huomaamatta. Eikä päätöksen tekeminen ollut todellakaan helppoa. Tiesin, mitä en haluaisi, mutta oli vaikea pukea sanoiksi, mitä sitten oikein halusin.

Vaihtoehtoja karsiutui, mutten siltikään ollut varma. Mistä tietäisin, ettei mieleni muuttuisi jo ennen syksyä? Ja siinäpä se juuri on. Ratkaisevat päätökset olisi osattava tehdä jo nuorena, eikä ole mikään ihme, jos myöhemmin jokin kaduttaa.

Pitäisikö hakukohteet valita mielenkiinnon, työllisyyden, vaiko kenties paikkakunnan mukaan? Kannattaako edes yrittää hakea jonnekin, minne on vaikea päästä? Entä, jos vain valitsisi helpomman reitin? Monenlaiset kysymykset pyörivät mielessä, eikä yhtä oikeaa vastausta varmasti ole mahdollistakaan löytää.

Toinen menee mutu-tuntumalla, toinen taas valitsee pitkän ja hartaan pohdinnan. On kuitenkin hyvä muistaa, etteivät viimeistä piirtoa myöten rakennetut suunnitelmat tahdo aina pitää täysin paikkansa. Jokin aina muuttuu vuosien varrella, odotti sitä tai ei.

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että jo tässä hetkessä kannattaa tehdä sellaisia valintoja, jotka tekevät itsensä onnelliseksi. On osattava luottaa siihen, että niiden kautta avautuu myös onnellinen tulevaisuus. Jos suunnittelee liiaksi tulevaisuutensa valmiiksi, pettymykset ovat lähes välttämättömiä.

On myös tiedostettava, että aina tulee myös hetkiä, jolloin jokin työ tai muu osa-alue elämässä ei tunnu mieleiseltä. Oman mieleisen polun eteen on vain jaksettava tehdä töitä, joskus sitä tietä vain joutuu raivaamaan hieman suuremmalla ponnistuksella. Opiskelupaikan haussa kannattaa valita sellainen ala, johon on paloa. Sitten kyseinen raivausurakkakaan ei tunnu enää niin haastavalta, mikäli sellainen sattuisi joskus edessä olemaan.

Vanhemmat, tutut ja muut läheiset voivat toki antaa omia ehdotuksiaan, mutta viime kädessä päätös pitäisi kuitenkin osata tehdä itse. Eikä se aina todellakaan ole helppoa.

Välillä vaatii rohkeutta uskaltaa tehdä toisenlaisia päätöksiä kuin muut. Usein juuri rohkeat valinnat kantavat pitkälle. Ei ole väliä, mitä muut ajattelevat, mikäli hakukohde on sinulle mieleinen. Jokainen ala on yhtä arvokas. Hienointa on, jos uskaltaa lähteä toteuttamaan omaa unelmaansa, vaikka tie ei olisikaan kaikista yksinkertaisin.

Ihanan kamala yhteishaku voi tuntua hetkittäin tuskaiselta valintojen viidakolta, mutta se tulisi nähdä pikemminkin mahdollisuutena. Asioilla on aina tapana järjestyä, mikäli kuuntelee itseään.

Elina Tuuliainen

Kirjoittaa opiskelee Jyväskylän yliopistossa.