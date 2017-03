Rinnetuvalla arkiateria kaikille varoista riippumatta

Lämmintä ruokaa on tarjolla kahtena päivänä, tiistaina ja torstaina Rinnetuvalla (Hannukantie 4). Muina arkipäivinä on ruokajakoa aamupäivisin.

Ruoka-apua varten on perustettu yhteinen Leader-hanke kolmessa kunnassa: mukana ovat Rinnetuvan lisäksi Myrskylyhty Joroisista ja Työpajayhdistys TEKo Sulkavalta.

Kaupoista ja tuotantolaitoksista lahjoituksina saatuja ylijäämäelintarvikkeita jaetaan tarvitseville ja niistä valmistetaan aterioita.

Joroisista tulee mm. salaattia, ja Juvalta saadaan valmisruokia Kruunu Herkusta.

Tällä hetkellä kaupoista S-Market Juva on mukana.

On arvioitu, että koko maassa 15 prosenttia ihmisistä on ruoka-avun tarpeessa. Talous voi romahtaa yhtäkkiä monesta syystä mm. työttömyyden ja sairauden vuoksi. Avun hakeminen voi tuntua vaikealta.

Päiväkeskus on matalan kynnyksen tapaamispaikka, joka on tarkoitettu kaikille ihmisille. Sieltä löytyy vertaistukea ja apua sekä virkistystä. Kuka tahansa voi kävellä sisään.

Ruoka-apua on tarjolla kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Kenenkään ei tarvitse pelätä leimautumista. Keskuksessa on paljon muutakin toimintaa.