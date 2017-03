Moderni hirsitalo nousee Mikkelin asuntomessualueelle juvalaisvoimin

Talomyyjä ja yrittäjä, juvalainen Karri Kuisma, odottaa asuntomessukesästä mielenkiintoista ja haastavaa.

– Lomat ovat ainakin lepoa, hän nauraa, kun heinä- ja elokuun kuumimmat päivät tulevat kulumaan messutalossa Kirkonvarkauden alueella.

Messukohde on moderni hirsitalo numero 11, ja sitä rakentavat muun muassa juvalaiset timpurit Antti Janhunen ja Sami Tanninen.

Messutalo pyrkii tavoittamaan erilaisia asiakkaita muunneltavalla yksinkertaisella kokonaisuudellaan. Rakenteilla olevaa mallia on jo myyty yksi ja kahdesta neuvottelut etenevät.

Juvan miehet kertovat, että heidän kädenjälkensä on jokaisessa talossa messuluokkaa. Kuisman mukaan toiminta perustuu laatuun.

– Ainut, mikä messutalon rakentamisessa eroaa muusta rakentamisesta, on asuntomessuorganisaation vaatimusten ja aikataulujen seuraaminen, Kuisma kertoo.

– Tähän taloon tuli muun muassa uusi matalaviisteprofiili. Esittelemme hirsiuutuudet, konseptimuutokset ja uuden ajattelutavan: Easy and ready- konseptin. Hirsitalojen myynti ei ole enää pelkkää hirren myymistä, vaan lamput ja sohvatkin voivat kuulua pakettiin.

Kuisma pitää myönteisenä sitä, että julkisrakentamisessakin on taas alettu käyttää puuta. Silti rakentajan on vaikea ajatella, mihin suuntaan rakennussuhdanteet menevät viiden vuoden aikajanalla.

Kuisma toivoo, että myös Juvan kunta ottaisi esimerkkiä asuntomessuista monin tavoin.

– Juvan kunnan kannattaisi hyödyntää messuja tonttimarkkinoinnilla ja yrittäjäyhteistyöllä.

