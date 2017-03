Vesijumppaa hymynaamoilla ja ilman Sampolan vesiliikuntakeskuksessa

Sampolan kylpylämäisessä vesiliikuntakeskuksessa on trooppisen kuumaa ja kosteaa. Astun hallin puolelle uimapuvussa ja kylpytakissa ja lähestyn varovasti kohti vesijumppa-allasta.

Vastaan tulee tänään vesijumppaa ohjaava liikuntaneuvoja Janne Taivalantti. Hän on tuttu näky myös uinninopettajana lasten uimakouluissa.

Taivalantti kertoo, että kuusi vesijumpparyhmää ovat lähes joka päivä täynnä aktiivisia kävijöitä niin Juvalta, kuin Sulkavalta ja Varkaudesta saakka.

Vesijumpassa voivat käydä kaikenikäiset ja kokoiset. Laji sopii myös nivelvaivoista kärsiville, sillä vesi keventää.

Niinpä hyppään altaaseen kahdenkymmenenkuuden eri-ikäisen vesipedon seuraan. Ohjaajan kanssa katsoimme, että ikäero vanhimman ja nuorimman harrastajan välillä nousi kuuteenkymmeneen vuoteen. Plussaa on se, että altaassa on niin naisia, kuin miehiäkin.

Huomaan jo heti alkuverryttelyissä, että vesi antaa huikean vastuksen lihaskuntoliikkeille.

Vaikka olenkin liikkunut ja voimistellut koko ikäni, tasapainon löytäminen vedessä on aluksi iso haaste.

Nopeasti huomaan, että vieruskavereideni huulilla kareilee hymy ja kaikilla on mukavaa.

Jottei hymy jäisi vain huulille, ohjaaja heittää altaaseen oransseja hymynaamoja, joilla saadaan lisävastusta käsivarsijumppaan.

Kauhominen hymynaamat kädessä alkaa jo muistuttaa kuntosaliharjoittelua keskikokoisilla painoilla.

Jumppa kestää vain puoli tuntia ja teho tuntuu jo, mutta minä olisin halunnut jatkaa vielä vartin tai toisen puolituntisen.

Ehkäpä kokeilen seuraavaksi keskiviikkoisin vedettävää Aqua Attackia, jossa mukana on myös musiikkia.