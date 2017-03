Paikalliset kulttuurin tekijät esille nettiin

Kirjoittajan sytykekurssilla vapaaehtoisryhmä ryhtyy kirjaamaan Juvan kulttuurihistoriaa nettiin. Vanha kulttuurisivusto, joka on nimeltään Gottlundin puistikko, uusitaan ja siihen lisätään artikkeleita juvalaisista kulttuurintekijöistä.

Kirjailija ja kirjallisuusterapiaohjaaja Satu Piispa-Hakala antaa kirjoitusvirikkeitä kirjastossa ensi tiistaina (21.3.) klo 13–15 ja 17–19. Hanketyöntekijä Piia J. Häkkinen on yhteyshenkilö, ja odottaa tällä viikolla ilmoittautumisia.

Jos mielessä on jokin aihe tai henkilö, siitä voi kertoa etukäteen. Myös kuvat ovat tervetulleita.

Juvalaisista kulttuurintekijöistä kirjoitetut artikkelit kaipaavat päivitystä tai tarkistusta. Joistakin ei ole vielä mitään tekstiä.