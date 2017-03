Partalan historiatutkimuksista väliaikatietoja

Partalan kuninkaankartanon kaivauksissa tehtiin viime kesänä huomattava arkeologinen löytö: Juvan ristiksi nimetty riipus, on ainutlaatuinen aihioltaan ja kansanomaiselta suunnittelultaan. Turun yliopiston tutkija Juha Ruohonen kertoo muistakin löydöistä ja ensi kesän suunnitelmista lauantaina 18. maaliskuuta Juvan kirjastossa. Kirsi Vertainen johdattelee hankkeeseen ja Partalan historiaan.

Luento on osa Juvan kirjaston ja Järvi-Saimaan kansalaisopiston yhteisen luentosarjaa. Se jatkuu kevään aikana.

”Partalan viisi vuosisataa” on kolmivuotinen Leader- hanke vuosina 2015–2017. Tavoitteena on päivittää ja täydentää Partalan kartanon historia tähän päivään saakka. Hanke hyödynt’’ sekä arkeologian että kansatieteen tutkimusmenetelmiä.