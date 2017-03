Suomi-television taantumus

Täytyy sanoa, että vastikään ilmestyneen Image-lehden televisio-aiheinen numero on melko tarkka kopio viime vuosien mielipiteelleni suomalaisesta televisiosta, joskin asiantuntevammassa ja fiksummassa muodossa. Monet televisiota käsitelleistä jutuista ovat osuneet naulan kantaan.

Olen huomannut siirtyneeni lähes täysin suoratoistopalveluiden käyttäjäksi perinteisten televisiolähetysten laaduttomuuden vuoksi. Mainosten kyllästämä televisiotarjonta ei jaksa kiinnostaa, kun vaihtoehtona on laadukasta ja monipuolista suoratoistosisältöä. Suomalainen prime time –ohjelmatarjonta Posseineen ja Putouksineen tuntuu näiden jälkeen entistäkin luokattomammalta.

Tuttavani ovat varmasti huomanneet sen, kuinka olen jo pitkään ihmetellyt ääneen Salattujen elämien suosiota. Miten se voi olla yksi Suomen suosituimmista ja katsotuimmista draamasarjoista? Viimeisen viiden vuoden ajan olen seurannut ohjelmaa vain sivusilmällä, toisin sanoen olen nähnyt noin jakson tai kaksi vuodessa.

Ohjelman juonen sisältöä ei voi hyvällä tahdollakaan sanoa laadukkaaksi, ja olenkin ihmetellyt, miten ohjelmaa enemmän seuraavia ei häiritse tönköt näyttelijät, epäjohdonmukaiset juonenkäänteet ja parhaimmillaan kelvollinen tekninen toteutus. Okei, ymmärrän, että kaikki eivät katso ohjelmiaan yhtä tarkasti tai vaativasti, eikä siinä ole mitään vikaa. Jos kuitenkin on katsonut muutamankin jakson esimerkiksi How I Met You Motheria, pitäisi ymmärtää, että kevyttäkin ohjelmaa voi tehdä oivaltavasti ja laadukkaasti.

Palatakseni Imagen laajaan juttuun, joka löytyy uudesta numerosta otsikolla Television sappikivet, olin iloinen tekstin rohkeudesta. Vihdoinkin uskalletaan puhua kaunistelematta suomalaisen television nykytilasta. Haastateltavat puhuvat toki nimettömästi, sillä Suomen pienet piirit eivät katsoisi hyvällä tällaista kritiikkiä.

Jutussa esitettiin isoja ongelmia, joita on käytännön syiden takia melko mahdoton ratkaista. Laadukkaalle ohjelmalle on vaikea löytää budjettia, sillä se vaatisi aikaa, rahaa, ja tämän lisäksi sen pitäisi kerätä miljoonayleisö. Muun muassa näistä syistä lauantai-illan parasta katseluaikaa hallitsevat koko perheen kädenlämpöiset vitsailuohjelmat ja ulkomailta kopioidut formaatit.

Suurimpana ongelmana nostaisin kuitenkin tv-yleisön aliarvioimisen. Kun tarkastelee hetken, kuinka kunnianhimottomasti ja sinne päin Salattuja elämiä tehdään, ei voi kuin ihmetellä, miten niin suosittuun sarjaan ei viitsitä lainkaan panostaa.

Uskon vakaasti, että suomalaisista löytyy ammattitaitoa ja mielikuvitusta tehdä myös uskottavaa televisiota. Miten tässä onnistuttaisiin?

Olen huomannut monella muullakin alalla, että tietotaitoa ja näkemystä tuntuu löytyvän, mutta käytännön toteutus ontuu. Hassua kyllä, tunnumme elävän television kulta-aikaa. Nähtäväksi jää, pääseekö Suomi mukaan kansainväliseen kisaan muiden pohjoismaiden ohella.

Journalistiselle alalle suuntautuvana kehotankin tukemaan painettua sanaa ja ostamaan uuden Imagen.

Jospa saisimme näin säilytettyä edes suomalaisen aikakauslehden tason. Sitten kehotan lukemaan Antti Holman loistavan tekstin Kuinka menestyä suomalaisessa televisiossa, sillä Holma kiteyttää upeasti suomalaisen television.

Onni Ojala

Kirjoittaja on kuvajournalismin opiskelija, joka kirjoitti ajatuksiaan Kööpenhaminasta

.