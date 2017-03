Isojen investointien vuodet

Juvan kunnalla on edessään huimien investointien vuodet sivistyspuolella eli muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa.

On selvä, että rahan määrä lasketaan useissa miljoonissa euroissa riippuen siitä, milllaisia päätöksiä tehdään.

Kunnan toimitilatyöryhmä on puntaroinut konsultin kanssa useita vaihtoehtoja. Kalleimmilaan kustannukset hipovat 15 miljoonaa euroa ja jopa enemmän.

Marssijärjestys on se, että kunnanhallitus tekee esityksen toukokuun alussa valtuustolle, joka kokoontuu 22. toukokuuta. Päätös sitoo seuraavaa valtuustoa, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen maanantai-iltaisessa tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa.

Sinällään on mielenkiintoista, että kesäkuun alussa aloittava uusi valtuusto saa entiseltä valtuustolta ohjennuoran sekä raamit, kuinka toimitaan.

Olisiko tulevan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston pitänyt voida ratkaista tilakysymys? Nehän käyttävät valtaa seuraavat neljä vuotta eteenpäin.

Valtuustopaikkaa tavoittelevat valtuutetut joutuvat ottamaan kantaa pitkin alkavaa kevättä toimitilaratkaisuihin. Äänestäjiä kiinnostaa, mitä mieltä kukin ehdokas on esitellyistä vaihtoehdoista. Myös Juvan Lehti on kysynyt sitä ehdokkailta. Tuota pikaa eli ensi viikon vaalinumerossamme kerromme kyselyn tuloksista.