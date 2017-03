JSP kisaa työelämäpalkinnosta – Järvi-Saimaan Palvelut mukana valtakunnallisessa kisassa

Järvi-Saimaan Palvelut Oy (JSP) kilvoittelee valtakunnallisesta työelämäpalkinnosta. Yhtiö on valittu semifinalistiksi noin sadan suomalaisen yrityksen tai yhteisön joukosta. Kisa ratkeaa tämän vuoden toukokuussa.

JSP:n toimitusjohtaja Jukka Partanen pitää jo loppusuoralla pääsyä hienoja saavutuksena. Hänen mukaansa palkintoa tavoitteli satakunta yritystä tai yhteisöä, ja noin 20 on valittu koko maasta loppuhuipennukseen.

– Yhtiössämme on henkilöstön kesken hyvä henki ja tekemisen meininki, Partanen tiivistää.

Tämänvuotisen kisan teemana on tahdonvoima, ja tunnustuspalkinnot myönnetään työpaikoille, joiden toimintatavat ovat edistäneet elinikäistä oppimista, osaamisen kehittämistä, työssä jaksamista ja siten pitkiä työuria.

Yhden palkinnon arvo on enintään 30 000 euroa. Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto, ja palkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lue lisää 16.3. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi.