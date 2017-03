Timo Kietäväinen muistutti Juvan 575-juhlassa avoimuudesta ja kuntalaisten osallisuudesta

Juvan 575-kutsuvierasjuhlassa sunnuntaina puhunut Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen on sitä mieltä, että kunnallisen itsehallinnon uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin edellyttää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien edistämistä palvelujen käyttäjinä, käyttäjädemokratian avulla ja aktiivisena kuntalaisena kansalaisdemokratian kehittämisen kautta. Muotoja kehittää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia on monia.

– On tärkeää, että jokaisessa kunnassa, myös Juvalla, pohdittaisiin, miten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä. Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen tuo mahdollisuuksia kunnille hyödyntää sitä osaamista ja ideoita, joita kansalaisilla on kunnalle tarjota. Osa kunnallisen itsehallinnon kehittämistä on avoimemman valmistelukulttuurin käyttöönotto, johon uudet sähköiset välineet tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Hänen mielestään tärkeistä kunnan asioita on syytä keskustella avoimesti ennen päätöksentekoa.

Kietäväinen muistutti, että kunnallinen itsehallinto on maamme historiassa alusta lähtien määritelty hienolla tavalla: se on kansalaisten itsehallintoa kotikunnassaan.

Itsehallinnossa ei siis ole kyse kunnan organisaation itsehallinnosta, vaan todellakin kansalaisten itsehallinnosta, jolle kunta antaa puitteet.

– On tärkeää, että edessä olevien suurten uudistusten myötä kykenemme myös uudistamaan sen, miten nykyaikaisessa yhteiskunnassa tuo kansalaisten itsehallinto kotikunnassaan toteutuu.

