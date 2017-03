Timo Kietäväisen viisaat sanat

Kevan toimitusjohtaja, juvalaislähtöinen Timo Kietäväinen käytti viisaita sanoja puhuessaan Juvan 575-juhlapäivässä sunnuntaina.

Hän muistutti kuulijoitaan kunnallisesta itsehallinnosta tavalla, joka vaatii hetkeksi pysähtymään.

Kietäväinen tähdensi useaan otteeseen, että kunnallinen itsehallinto on kansalaisten itsehallintoa kotikunnassaan.

Kyse ei siis ole kunnan organisaation itsehallinnosta, vaan todellakin kansalaisten itsehallinnosta, jolle kunta antaa puitteet.

Kuulijoille asia tuli selväksi, ja onneksi paikalla oli esimerkiksi poliittisten puolueiden edustajia sekä virkamiehiä, jotka ovat päivittäin tekemisissä kunnallisen itsehallinon kanssa.

Kansalaiset ovat nyt ja tulevaisuudenkin kunnassa keskiössä. Sen vuoksi on äärimmisen tärkeää, että kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään.

Keinoja ovat esimerkiksi kunnallisten asioiden mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä valmistelukulttuuri sekä avoin keskustelu ennen varsinaista päätöksentekoa.

Sellainen toimintatapa vie varmasti kunnan kehitystä eteenpäin, ja toimintatavavan edistäminen on tervetullutta Juvallakin.