Juvan kunta on avasi tällä viikolla verkkosivuilleen tilatyöryhmän raporttia koskevan palautekyselyn.

Kuntalaisten on mahdollista antaa palautetta huhtikuun loppuun saakka.

Sivulta löytyy linkki kyselyyn. Lisäksi koko sivulla linkki raporttiin. Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan.

Kyselysivulle pääset klikkaamalla tästä.