Äidin tunnustus

Minun on tehtävä tunnustus. Turhaannuin tällä viikolla aika tavalla. Sillä tavoin kuin keski-ikää lähestyvä mutta sydämeltään ikinuori perheenäiti sen tekee.

Kirjoitin kiukkuisen mielipidekirjoituksen ja julkaisin sen henkilökohtaisella Facebook-sivullani. Tekstini käsitteli paljon esillä ollutta aihetta: Juvan kunnan kiinteistöjen sisäilmaongelmia, joita on uutterasti tutkittu menneinä vuosina.

Kirjoitukseni sävy oli asiallinen, mutta saatoin siinä hieman kärjistää asioita ja liikaa pitäytyä jo tehdyissä päätöksissä. Kuten maanantai-iltaisessa kuulemistilaisuudessa todettiin ”Ei kannata vanhoja muistella.”

Kritiikkini ratkaisujen pitkittämisestä olisi varmasti voitu perustella kunnan budjetilla. Budjetilla, jossa ei ole varattu rahaa väistötilojen hankkimiseksi sädesienen mädättämälle, Esikon päiväkodille tai muillekaan sisäilmaongelmaisille kiinteistöille. Olisi varmasti muistutettu kunnan päätöksentekokoneiston laajuudesta ja hitaudesta. Kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, virkamiehet. Varsin perusteltuja näkökohtia, ei käy kiistäminen.

Joten päätin kirjoittaa uudestaan, en vihaisena äitinä vaan kuntavaaliehdokkaana. Esitän teille kaikille pyynnön. Äänestäkää kuntavaaleissa.

Minun mielestäni elinvoimainen kunta rakentuu yhdessä tekemällä. Kuntapolitiikka ei saisi olla etäinen asia yhdellekään meistä juvalaisista. Tiedottaminen ja aito vuoropuhelu asioista on tärkeää.

Vaikka vanha valtuusto tekeekin loppukeväästä linjauksen tilaratkaisuista, joka sitoo uutta valtuustoa, on tulossa monta muuta tärkeää asiaa. Toivon kuitenkin sydämestäni, että linjaus on oikea. Muutoin moni kuntalainen ja kuntavaaliehdokas voi pettyä.

Tulevia kuntavaaleja markkinoitiin nimenomaan sillä, että uusi valtuusto pääsee päättämään, jahkailua kun on kestänyt jo useita vuosia.

Oli niin tai näin, muistakaa äänestää. Äänestämättä jättäminen ei ole kannanotto -äänestäminen on.

Jenni Raitala

Kuntavaaliehdokas (kesk.) ja äiti

Juva