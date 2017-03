Miksi en äänestäisi?

Vajaa viikko on siihen, kun ennakkoäänestys alkaa ja 9.4. on varsinainen vaalipäivä.

Aikaa on vielä reilusti tehdä vertailuja ehdokkaiden välillä ja hakea sitä itselleen mieluisinta. Pidän itsestään selvänä, että jokainen äänioikeutettu myös käyttää oikeuttaan äänestää. En ole kertaakaan kuullut pätevää syytä, miksi jäädään nukkuvien puolueeseen. UKK oli aikoinaan sanonut liikunnasta:” Kaikki syyt, mitkä estävät meitä harrastamasta liikuntaa, ovat tekosyitä”. Muuttaisin sanonnan muotoon: ”Kaikki syyt, jotka estävät meitä äänestämästä, ovat tekosyitä”.

Äänestäminen on tänä päivänä tehty niin helpoksi ettei kukaan voi vedota ainakaan vaikeuteen.

Mitä tulee sopivan ehdokkaan löytämiseen, niin siinä pienen paikkakunnan äänestäjät ovat paremmassa asemassa kuin suuren taajaman äänestäjät.

Perusteluna se, että pienellä paikkakunnalla ihmiset tuntevat toisensa. Tiedetään, minkälainen historia kullakin ehdokkaalla on takanaan. Se antaa totuudenmukaisen kuvan, miten kukin tulee hoitamaan mahdollista luottamustehtäväänsä.

Kannattaa muistaa, että äänestys ei tapahdu somessa, vaan vaalikopissa, jossa jokainen on itsensä kanssa. Jos miettii ehdokkaansa luotettavuutta, tilannetta saattaa helpottaa kysymys:” Ostaisitko tältä mieheltä (naiselta) käytetyn auton?

Eiköhän lähdetä siitä, että näissä vaaleissa käännetään äänestysprosentti nousuun.

Tauno Holm

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Juva