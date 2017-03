Yhteistyö on voimaa

Juva on tähän asti menestynyt erinomaisesti muutosten myllerryksissä. On aika katsoa jatkossakin yhteistyössä tulevaisuuden haasteisiin yli puoluerajojen.

Minä pystyn tarjoamaan osaamiseni ja yhteistyötaitoni sekä kykyni Perussuomalaisena ehdokkaana periaatteellla ´ei saa jäädä tuleen makaamaan´. On turha nähdä kuntaa koskevissa ehdotuksissa ja päätöksissä salaliitto-teorioita.

Yhteistyössä kuntalaisten,järjestöjen, yrittäjien sekä eri poliittisten toimijoiden kanssa pystymme viemään Juvaa eteenpäin sekä vastaamaan siitä että tulemme pärjäämään itsenäsenä kuntana jatkossakin. Kunnan ja yritysten yhteistyöllä pitää pyrkiä lisäämään työpaikkoja sekä nostamaan Juvan vetovoimaisuutta muuttotappion katkaisemiseksi ja uusien yrittäjien houkuttelemiseksi kuntaan.

On pystyttävä katsomaan puhtaalata pöydältä ilman ennakkoluuloja ja vanhoja rasitteita sillä kunnan tehtävät sekä edunvalvonnan haasteet tulevat muuttumaan alkavalla valtuustokaudella uuden maakuntahallinnon käynnistyessä 2019. Pystyn julkisella sektorilla sosiaali- ja terveyspalveluissa työskennelleenä työntekijänä sekä yrittäjänä tuomaan näkemystä ja kokemusta päätöksentekoon.

Kunnan investoinneissa tulee ratkaisujen perustua kokonaistaloudellisiin ratkaisuihin siten että huomioidaan rakennusten energiataloudellisuus kuitenkin niin että rakennukset ovat terveellisiä ja turvallisiä oppilaille ja työntekijöille. Näkemykseni mukaan tämänhetkiset selvitykset huomioiden tulee koulukeskuksen alueelle uusi päiväkoti ja ylä-asteen ja lukion sekä liikuntasalin tilat touteuttaa mahdollisimman pian.

Maahanmuutajien määrän lisäämistä Juvalle ei mielestäni tällä hetkellä ole perusteita, ennenkuin nykyisten kiintiö pakolaisten kotouttaminen ja kunnan talouteen kohdistuvat rasitteet on arvioitu perusteellisesti.

Ari Hartikainen

Kuntavaaliehdokas (ps.)

Juva