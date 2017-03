Juvan Lehden vaalikysely: Enemmistö valmis nostamaan kunnallisveroa

Juvan Lehden kuntavaalikyselyn mukaan enemmistö kunnallisvaaliehdokkaista olisi valmis nostamaan kunnallisveroa nykyisestä.

Veroprosentin nostoa kannattaa lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista ehdokkaista. Reilut 30 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei veroprosenttia tulisi nostaa.

Juvan kunnallisveroprosentti on tällä hetkellä 19,5 prosenttia. Se on maakunnan alhaisin kunnallisveroprosentti. Veroprosentti on pysynyt samana koko nykyisen valtuustokauden ajan.

Kunnallisvero on tuonut Juvalle viime vuosina vajaan 16 miljoonan euron vuosituoton.

Kovin puoluekohtaisia eroja kantojen suhteen ei ollut. Lähes jokaisessa ehdokkaita asettaneessa puolueessa enemmistö kannatti veroprosentin nostamista.

Kyselyyn vastanneista Keskustan ehdokkaista 16 olisi valmis korotukseen, neljä ei nostaisi kunnallisveroa.

Kokoomukseen vastaajista kuusi kannatti nostoa ja kolme vastusti.

Kristillisdemokraateista kaksi puolsi korotusta ja yksi vastusti.

Perussuomalaisista kuusi vastaajaa olisi valmis nostamaan kunnallisveroa, kolme ei.

Kyselyn valossa vähiten kannatusta veroprosentin nostolle löytyi SDP:n riveistä. Kolme ehdokasta ei nostaisi veroja, yksi nostaisi.

Sitoutumattomista ehdokkaista yksi nostaisi ja yksi ei nostaisi kunnallisveroa.

Kiinteistöveron nostaminen jakoi kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden kantoja enemmän. Lievä enemmistö, noin 60 prosenttia, olisi valmis nostamaan kiinteistöveroa. Noin 40 prosenttia ei nostaisi kiinteistöveroa.

Keskustan ehdokkaiden vastaukset jakautuivat tasaisesti. 11 ei nostaisi kiinteistöveroa, yhdeksän nostaisi.

Kokoomuksesta kuusi ei nostaisi veroa, kolme nostaisi.

Kristillisdemokraateista yksi vastusti kiinteistöveron nostoa, kaksi puolsi.

Perussuomalaisissa kiinteistöveron nostoa vastustettiin eniten. Seitsemän vastaajaa ei nostaisi sitä, kaksi voisi nostaa.

SDP:n vastaajien kannat jakautuivat tasan. Kaksi vastusti, kaksi puolsi.

Sitoutumattomista ehdokkaista kaksi ei nostaisi kiinteistöveroa.

Juvan kunnan yleinen kiinteistövero on tällä hetkellä 0,95 prosenttia. Vakituisen asumisen osalta vero on 0,43 prosenttia, muun asuinrakennuksen osalta 1,03 prosenttia.

Kiinteistövero on tuonut Juvalle viime vuosina noin 1,5 miljoonan euron vuosituoton.

Juvan Lehti kysyi sähköisellä vastauslomakkeella Juvan kunnanvaltuustoon pyrkiviltä ehdokkailta kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä piti vastata joka kyllä- tai ei- vastauksilla, ja osa kysymyksistä mahdollisti avoimen vastauksen.

Kysymykset lähettiin sähköpostitse viikolla 10 ja vastausaikaa oli muutama päivä. 66 kuntavaaliehdokkaasta 47 vastasi kyselyyn.

Lehti kysyi muun muassa kunta- ja kiinteistöverotuksesta, sivistystoimen remonttien toteuttamisesta, pakolaisten vastaanotosta sekä kunnan ja ja yritysten yhteistyöstä.