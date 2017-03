Nuorten silmin: Juutuin Juvalle

Hejsan alla igen! Sanoisin jos kasvotusten tavattaisi. Näin yritän ylläpitää häviävää ruotsin kielen osaamista vielä tämän viimeisen kurssin.

Viime jaksossa se vähän jäi kaiken tohinan alle, eikä se ole ainoa. Sen takia kirjoittelen nyt, kun voi hengittää rauhassa, ainakin melkein, ja on aikaa istua pari tuntia koneen ääressä.

Joulusta tuntuu olevan aikaa ainakin seitsemän kuukautta. Kiire ja hoppu ja hauskaa on ollut: parin kuukauden sisään on tapahtunut enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Tammikuu alkoi ihanalla voileipäkakulla mummon synttärikahveilla. Sitten tuli maanantai ja lukioteatteri rutistus alkoi.

Tänä vuonna sain nauttia ylpeän pikkutytön ja juonittelevan vaimon roolista, tanssimaan pääsin hallituksen jäsenenä, sekä alku ja loppu numeroon. Harjoitukset sujuivat oikein mainiosti, välillä murisutti ja usein nauratti. Odotellessa omaa vuoroa ei voinut tietenkään tehdä mitään järkevää, se sujui katsellessa muiden treenaamista, ei koulukirjojen parissa.

Hukkasen Pauliina oli räväkkä ilopakkaus ja hänen ohjauksessaan oli mukava olla. Oli myös innostavaa nähdä kun lukion oman käsikirjoitustiimin kynän jälki heräsi eloon ja liikkuviksi ja laulaviksi näyttelijöiksi lavalle. Ylpeä olo tuli, kun yleisö myöhemmin kehui niitäki sketsejä, joita itse oli väsäämässä.

Kaikista kivoimmat harjoitukset olivat mikkien testauspäivänä. Takana oli jo pitkä lauantai-päivä ja ärsytti vähän tietää että siitä tulisi pidempi. Kuitekin hymy hiipi isommaksi kun sai laulaa ja eläytyä ylidramaattisesti muidenkin kappaleisiin välittämättä mistään mitään.

Sai nauraa ja rupatella, ottaa vähän rennommin keskittymisen jälkeen. Vaikka oli kiva päästä harjoitusten loputtua kotiin, oli mukava tuntea onnistumisen tunteita oman kappaleen kanssa ja isoa iloa toisten laulua kuunnellessa.

Ensi-ilta tulla tupsahti taas ehkä liiankin nopeasti, mutta upeasti me vedimme. Tänä vuonna esiintyminen ei jännittänyt yhtä hurjasti kuin viime vuonna. Vähän kipristeli mahanpohjassa ennen ensi-iltaa, mutta päällimmäisenä oli ilo lavalle pääsystä.

Viimeksi laulaminen tärisytti kaikista eniten, nyt en muistanut jännittää koko asiaa. Yleisökin näytti viihtyvän mainiosti, nauru raikui ja esitykset myytiin loppuun todella nopeasti.

Sitten iski enterorokko ja kuume pilasi minulta keskiviikon esitykset. Pää humisten tallustelin paikalle molempiin ja karsin tanssit pois. Perjantaina hammasta purren tanssin kipeine rakkuloineni ja sunnuntaina koko teatteriproduktio oli taas ohi.

Revyy oli mukavan erilainen tehdä, alkuun epäilin ja mutisin, jälkeenpäin oli tyytyväinen olo. Ihan yhtäpaljon teatteri vei tänäkin vuonna aikaa, hermoja ja jaksamista. Kuitenkin ihan yhtä kivaa oli ihmisten kanssa rupatella ja nauraa, olla joku muu kuin oma itsensä ja istua meikattavana tai letittetävänä.

Yhdeksästä yhdeksään kestävät päivät veivät energiaa ja tarjosivat kokemuksia. Rehtorin pöytäpuhetta kuunteli hymyssä suin ensi-illan jälkeen. Kaikki saivat olla ylpeitä tekemisistään, savukoneen käyttäjästä ohjaajaan. Hienoa on meidän lukiossa opiskella ja elellä, kiitoksia taas teatterin ihmeellisestä maailmasta.

Katja Kervinen

Kirjoittaja on Juvan lukion opiskelija.