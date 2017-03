Nuorten silmin: Aistien kevät

On kevät ja perinteisen fiiliskirjoittelun aika. Olin tässä yhtenä päivänä samoilemassa pellonreunan risukossa. Pohdin ruskean ja ruman risukasan keskellä, miten joku voi tykätä kevään ensimmäisistä päivistä.

Niistä päivistä, jolloin ruskeat oksat sulavat esiin ja kaikki tuntuu olevan aivan paljaana.

Pohdin oikein ankarasti, kunnes aurinko räväytti säteensä esiin pilven takaa ja jouduin puristamaan äkkiä silmäni kiinni. Niiden vuotaessa vettä äkkisokaistumisesta hoksasin, että tässä mitättömässä ja tylsässä risukasassa onkin se koko alkukevään idea.

Ei sillä niin väliä miltä ympärilläni näytti, sillä kun suljin silmät ja keskityin muihin aisteihin, löysin jotain ihmeellistä. Ensimmäiseksi keskityin kuuntelemaan lintuja virittelemässä lauluääniään kevätkonsertteja varten. Entä mikä haju tuo on?

Omaan aika kehnon hajuaistin, mutta tuolloin ei voinut olla väistelemättä samaista tuoksua, joka tulee vastaan, kun kesällä sateen jälkeen kerää kanoille syötävää mulloksen lähettyviltä. Sitten koitti omasta mielestäni kaikkein paras kohta, miltä kevät tuntuu.

Auringon ensimmäiset, vielä hieman hatarat säteet sivelivät poskia ja tuuli tarttui hiuksiin pyörittäen ne kerran jos toisenkin ympäri. Kevät tuntui tislaamattomalta onnelta.

Itselleni kevät on vähän kuin jollekulle tammikuun ensimmäinen päivä. Se on aikaa, jolloin kaikki tuntuu olevan aluillaan. Yhteishaku on tehty ja unelmista on hartaan toivon mukaan tulossa totta.

Lähtölaskenta on alkanut siihen, että istutaan kesäkahviloissa terassilla yrittäen saada epätoivoisesti säälittävän valkoisiin kinttuihin jonkinlaista väriä. Näin siksi, ettei näyttäisi alkukesän juhlissa ihan kalkkilaivan kapteenilta.

Kevät on myös monien ihanien tarinoiden loppu. Loppu. Nuo viisi kirjainta, sana, joka vain tapahtuu luonnostaan. Esimerkiksi itselleni koittavat kohta teatteriryhmämme esitykset ja on aika sanoa heipat sille harrastukselle ainakin hetkeksi.

Ja minun ysiluokkalaisen haikeaan kevääseen kuuluu myös jotain erittäin positiivista. Sen latinankielinen nimi on ”koulumotivoitus räjähdys” ja se esiintyy hyvin määrätietoisena tunteena ja ajoittaisena väsymyksenä.

Asioiden päättymisen jälkeenkin kevät tuntuu todella hyvältä. Aion käydä sen helmaan lepäämään antaen sen näyttää itse, kuinka asiat kulkevat.

Tuiku Rauhala

Kirjoittaja on peruskoulun yhdeksäsluokkalainen.