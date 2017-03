Aikansa kutakin

Maaliskuu tuo kevään sanoman, toteaa Kustaa Vilkuna kirjassaan Vuotuinen ajankierto. Maaliskuun aikana odotetaan maan edes hiukan paljastuvan – siitä juontuu koko kuukauden nimi, joka on sama kuin maallinen kuu.

Vanhan tähtitieteellisen määritelmän mukaan kevät alkaa kevätpäiväntasauksena maaliskuun 20. päivän paikkeilla, jolloin päivä alkaa pidentyä pohjoisella pallonpuoliskolla – mennään kohti kesän valoa. Aikojen kuluessa kevätpäiväntasaus tarkentui maaliskuun 21. päivään päättyen kesäpäivän seisaukseen 21. kesäkuuta, jolloin päivä on pisimmillään alkaen taas lyhentyä mentäessä kohti syyspäiväntasausta.

Viime vuosina on selvästi ollut nähtävissä eteläisessä ja keskisessä Suomessa lumen määrän väheneminen ja siitä johtuva kevään tulon aikaistuminen. Vastaavasti luonto herää aikaisemmin, muuttolinnut alkavat palailla ja täällä talvehtineet linnut aloittavat konserttinsa päivien pidentyessä.

Myös hyönteismaailma heräilee ja matelijatkin ilmestyvät koloistaan aurinkoon lämmittelemään. Siitepöly- ja kelirikkovaroituksia alkaa olla tiedostusvälineissä. Autoilijoita muistutetaan vaihtamasta kesärenkaita liian aikaisin, ja takatalvi saattaa yllättää vielä huhtikuussa.

Kevään tuloon Suomessa on myös kuulunut vuodesta 1981 lähtien siirtyminen pysyvään kesäaikaan eli kelloja on siirretty keväällä tunti eteenpäin. Syksyllä vastaavasti on pakitettu tunti siirryttäessä takaisin talviaikaan. Kesäaikajärjestelyn tarkoitus on saada kesän ajan aamuinen valo hyödynnettyä paremmin vastaamaan aktiivisia valveillaolotunteja sekä työskentelyaikoja työpaikoilla ja kouluissa.

Kesäaikaan siirtyminen on keväisin nostanut keskusteluun kellonsiirtojen hyödyt ja haitat.

Uni- ja energiatutkijat ovat todenneet, ettei kellonsiirroista on ihmisille enemmän haittaa kuin hyötyä. Maataloudessa kotieläimet eivät yleensä erota aikarytmin muutosta. Pikkulasten päivärytmi häiriintyy. Rikollisuudentutkijat ovat olleet sitä mieltä, että rikollisuus on vähentynyt kesäajan myötä. Vapaa-ajantutkijat ovat todenneet, että ihmiset liikkuvat enemmän kun työpäivän päättyessä on valoisaa pitempään. Varsin moni näkee kuitenkin kellonsiirroista koituvan olemattomia hyötyjä, enemmänkin vaivaa ja sekaannuksia, joten parasta olisi luopua koko käytännöstä. Itse olen samaa mieltä.

Kesäaikaan ei siirrytä Islannissa, Venäjällä, Intiassa eikä Kiinassa. Pohjois-Amerikassa ja Australiassa osavaltiot voivat itsenäisesti päättää kesäaikaan siirtymisestään.

Edellä mainitsemistani aikakäsitteistä onkin helppo vaihtaa ”omaan aikaani”. Siirtyessäni runsaat pari viikkoa sitten uudelle vuosikymmenelle päätin, että nyt on aika antaa tilaa nuoremmille ja muille kirjoittamisesta kiinnostuneille Juvan Lehden palstoilla.

Olen harrastuspohjalta ja kirjoittamisen ilosta runsaan kymmenen vuoden aikana edellisen ja nykyisen päätoimittajan ystävällisellä suostumuksella saanut raapustella kolumnipalstoille kuutisenkymmentä juttua milloin mistäkin ajankohtaisista tai muuten vaan mieleen tulleista asioista.

Kiitos teille hyvä lukijat saamistani myönteisitä palautteista. Toivotan Juvan Lehden lukijoille mukavaa kevään alkua.

Harri Kainulainen

Kirjoittaja on Juvalla hyvin viihtyvä helsinkiläinen vakuutusneuvos.