Harvinaisen lyhyt kuntavaalikisa

Kuntavaaleihin on aikaa enää runsas viikko. Virallinen äänestyspäivä on sunnuntai 9. huhtikuuta, ja vaalitulos selviää illan aikana.

Ennakkoäänestys on päässyt vauhtiin, ja kuntalaiset lähtevät pikku hiljaa kohti vaaliuurnia.

Tämänkertaisia kuntavaaleja leimaa ajallinen lyhyys. Vaalimittelö jää suunnilleen kahden viikon mittaiseksi, vaikka ehdokastiedot saatiin jo helmikuun lopussa.

Vaalikampanjat ovat lähteneet hitaasti käyntiin, ja Juvallakin vaalitapahtumat ja vaalistartit tupsahtivat kyläkuvaan varsinaisesti viime viikonloppuna. Toivottavasti seuraavan runsaan viikon aikana puolueet ja kuntavaaliehdokkaat tekevät ahkeraa jalkatyötä ja ovat esillä, sillä kuntavaali-innostus on syytä saada tarttumaan ehdokkaista äänestäjiin.

Kunnan rooli muuttuu olennaisesti, kun sosiaali- ja terveydenhuolto on menossa maakuntien vastuulle. Kuntien tehtävistä putoaa pois paljon, mutta se ei tarkoita, että kunnan rooli muuttuisi vähemmän tärkeäksi.

Kunnalla on jatkossakin hoidettavanaan muun muassa koulutukseen, sivistykseen ja elinkeinotoimintaan liittyvät asiat. Ne kaikki ovat kuntalaisille tärkeitä kysymyksiä, ja niitä hoitamaan tarvitaan mahdollisimman laadukas joukko.