Torjuttu rohkeus

Kuntavaaliehdokkaille kouluista tehdyn kyselyn perusteella lopputulos näyttää selvältä. Juvalle tulee yhtenäiskoulu yhdellä kertaa.

Asia on kuitenkin mutkikkaampi. Kun Haahtela esitteli koulujen tilaselvitystä, oli esillä maininta arvovalinnasta.

Raportin tullessa muun muassa valtuutetuille tätä mainintaa arvovalinnasta ei enää raportissa näykään. Tuleekohan tästä juuri se loppuvääntö?

Muuttuuko terveyttä korostava arvovalintakysymys arvovaltakysymykseksi?

Esittäähän tärkeä osa valtuustovaikuttajista vastakkaista näkemystä eli vaiheittaista rakentamista.

On kilvan tähdennetty myös sitä, että lopullisen päätöksen kouluasiasta tekee uusi valtuusto, joka pohjaisi päätöksensä vanhan valtuuston ”linjaukseen”.

Tämä ohjaava päätös on lisäksi tarkoitus tehdä vasta kuntavaalien jälkeen.

Tämä on mielestäni erikoista vallankäyttöä ja jopa äänestäjien aliarviointia, jossa perinteinen valtavaikutus halutaan ulottaa tulevaisuuteen. Todellisuudessahan koulutilannetta ei ratkaise kuitenkaan uusi valtuusto, vaan se ratkaistaan jo vaaliuurnilla.

Valituiksi pitäisi tulla henkilöt, joilla ei mieli muutu puoluekurin mukaan, eikä ainakaan minkään ryhmittymän arvovallan säilyttämiseksi. Kuntademokratian toteutuminen alkaa kuntalaisista itsestään.

Esitietojen perusteella näyttääkin siltä, että Kevan johtajan Timo Kietäväisen juhlasanat kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja avoimesta päätöksenteosta ovat kaikuneet totaalisesti kuuroille korville.

Merkille pantavaa on myös valtuuston ja kunnanhallituksen roolit päätöksenteossa. Valtuuston valtaa ylimpänä päättävänä elimenä on karsittu.

Tänä valtuustokautena kunnanhallitus on kokoontunut 88 kertaa ja kunnanvaltuusto 29 kertaa.

Tässä mielessä kannattaakin Timo Kietäväisen Juvan 575-vuotisjuhlapuhe lukea tarkkaan.

Myös rohkeuden perään on huudeltu. Sitä on ollut tarjolla tähänkin asti mutta se on vääränsorttisena tullut torjutuksi. Toisaalta, samaa mieltä olemiseen ei paljon rohkeutta tarvitakaan.

Politiikan pitäisi olla kuin avotaivaan alla oleva tapahtuma, jossa asioita nähdään ja perustellaan avoimesti eri näkökulmista. Se ei ole riidan haastamista.

Reijo Paunonen

Kuntavaaliehdokas (ps.)

Juva