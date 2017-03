Aivoliitto, Diabetesliitto ja Sydänliitto yhteistyössä kannustavat ihmisiä pitämään huolta terveydestään läpi elämän ja porukalla tukemaan myös muita. Näissä talkoissa on ensisijaisesti 11 tavoitetta. Ryhmäohjaus ja vertaistuki ehkäisevät sairauksien syntymistä mm. diabetesta. Riskiryhmissä olevat saavat opastusta mm ruokavalioon ja liikuntaan sekä painon hallintaan.

Alkoholi aiheuttaa vuosittain miljardin euron kustannukset sekä inhimillisiä kärsimyksiä yksilölle ja perheille. Tavoitteena on ottaa asia puheeksi terveydenhuollossa, jossa kerrotaan alkoholin haittavaikutukset ja voidaan motivoida tarvittaessa vähentämään. Pyöräilystä ja muusta liikunnasta on myönteistä vaikutusta fyysisen aktiivisuuden kautta terveyteen. Kaatumisia voidaan ehkäistä antamalla liikunta- ja ravitsemusneuvontaa sekä lääkityksen ja näön tarkastuksilla. Liukastumisten ehkäisyssä huomio kulkuväyliin ja turvallisiin liikkumisvälineisiin.

Kuntoutuksella takaisin kotiin. Tavoitteena on moniammatillinen kuntoutus, jolla voidaan vähentää hoitoa laitoksissa. Ryhmäkuntoutuksella tavoitellaan yksinäisyyden vähentämistä ja se parantaa yksilön psyykkistä hyvinvointia ja muistitoimintoja. Sydän ym. potilaiden liikunnallinen kuntoutus vähentää vakavien sairauskohtausten uusiutumista.

Neuvolassa tuetaan perheitä arjen sujumisessa kotona, päiväkodissa ja koulussa. Tuetaan myönteistä kehitystä elintavoissa ja keskitytään onnistumisiin. Kunta voi edistää tarjoamalla suomalaisiin ravitsemussuosituksiin perustuvaa ruokaa ja lähiruoalla on myönteistä merkitystä työpaikkojen syntymiselle . Hyvä ruoka edistää kuntalaisten terveyttä ja työkykyä. Vanhuspalveluissa ja omaishoidossa hoidon toteuttamisen tukena auttaa hyvin toimivat terveydenhuollon lähipalvelut.

Terveelliset ruokatottumukset, hyvä suuhygienia ja päihteettömyys auttavat pitämään kuntalaisten suut terveinä . Suun terveyttä tukevat elintavat omaksutaan varhaislapsuudesta. Jokainen päätös on terveyspäätös ja jokainen terveyspäätös on talouspolitiikkaa. Terveystalkoot-työllä kunnan henkilöstö ja kuntalaiset yhdessä voivat vaikuttaa sairauksien ehkäisyyn.

Eija Luukkonen

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Terveydenhoitaja

Juva