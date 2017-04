Silta valmistui päivässä

Syrjävuorentien vanha siltarumpu Juvan Levänomaisilla oli asennettu vuonna 1979 ja ruostunut reunoiltaan niin, että vaarana oli romahtaminen.Tietä käytetään myös puutavarakuljetuksiin.

Tiekunnan puheenjohtaja Arto Torniainen kertoi, että suunnitteluun meni kaksi vuotta. Erityisasiantuntija Kalle Kaartinen Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksestä hoiti suunnittelun ja muut paperihommat.

Kustannuksiin tuli Kemera-avustusta 40 prosenttia, sillä tien vaikutusalueella on metsää.

– Ensin haaveiltiin puusillasta, mutta se olisi maksanut kolme kertaa enemmän, joten piti valita halvempi vaihtoehto.

– Kustannusarvio on 29 000 euroa. Tämä on erillinen hanke, joten tiemaksut eivät nouse. Tiekuntaan kuuluu 11 osakasta.

Uusi siltarumpu on ellipsin muotoinen kierresaumattu teräsputki. Madallettu putkisilta ei vaadi tienpinnan korottamista samalla tavoin kuin pyöreä putki. Leväjoen sillan aukko on 2,5 metriä korkea ja 3 metriä leveä.

Joen pohjan tasaaminen oikeaan syvyyteen kävi kätevästi laser-tekniikalla.

Savipohja pisti konemieheen vauhtia, sillä ympäröivä maa-aines alkoi hiljalleen valua takaisin. Työpadosta huolimatta vettäkin valui koko ajan uomaan.

Muuten ajankohta oli sopiva, sillä maan pinta oli jäässä, ja joen virtaama oli vielä hidas.

Kaivinkoneen avulla putken siirto paikalleen sujui nopeasti. Navakka tuuli lisäsi vaikeuskerrointa apumiesten kannalta.

Leväjokea pitkin uitettiin tukkeja Hannu Jämsän muistin mukaan vielä 1953.

Kun Leväkkö laskettiin ja joki perattiin 1950-luvun lopussa, rakennettiin uusi puusilta.