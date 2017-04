Sunnuntai-iltaan mennessä 1109 juvalaista oli käyttänyt äänioikeuttaan. Äänestysprosentti oli 20,5.

Äänioikeutettuja on 5420.

Etelä-Savossa Enonkoski on aloittanut 26,7 prosentin vauhdilla.

Ennakkoäänestyspaikka Juvan kunnanvirastolla on avoinna vielä tänään ja huomenna.