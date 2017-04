Opiskelijat tenttasivat kuntavaaliehdokkaita – kouluinvestointi suurin puheenaihe Juvalla

Kouluinvestointi nousi lukion oppilaskunnan järjestämän vaalitentin suurimmaksi puheenaiheeksi tiistaina – erityisesti esiin nostettiin koulun arkeen heijastuvia näkökulmia.

Jo vaalitentin alkumetreillä keskustan Anna Maaranen, kristillisdemokraattien Aila Asikainen, kokoomuksen Esko Ripaoja, perussuomalaisten Reijo Paunonen ja sdp:n Esa Teittinen pääsivät ottamaan kantaa siihen, miten he järjestäisivät koulujen väistötilat uuden koulun rakentamisen ajaksi.

Väistötiloista kysyttäessä huomautettiin, että esimerkiksi kolmen vuoden rakennusurakka tarkoittaa yhden ikäluokan yläkoulu- tai lukioaikaa, eikä kysymys siten ole vähäpätöinen.

Ehdokkaiden vastauksissa korostui yleisesti terveellisten tilojen tärkeys.

Teittinen sivusi vastauksessaan esimerkiksi ammattikoulun tilojen käyttöä, mutta totesi ettei siltä istumalta osannut täydellistä vastausta asiaan vielä antaa.

Maaranen korosti yhtenäisten ja kunnollisten väistötilojen merkitystä. Esimerkiksi ammattikoulun tiloja Maaranen ei pitänyt järkevänä vaihtoehtona, sillä niiden kunnosta ei ole takuuta. Maarasen kanta oli käytännössä se, että asia pitäisi ajatella terveys ja toimivuus edellä – vaikkei ratkaisu olisikaan kaikkein halvin.

Asikainen komppasi Maarasen esille nostamaa väistötilamallia ja oli lisäksi sitä mieltä, ettei koulutoimintojen hajauttaminen useaan eri paikkaan olisi käytännön kannalta järkevä ratkaisu.

Paunonen korosti, että asia suhteen on oltava hyvissä ajoin liikkeellä ja painotti, että asia on valmisteltava päätöksentekoon asiantuntemuksella.

Ripaoja painotti tilojen terveellisyyttä, mutta otti myös kantaa kouluista yleisesti käytävään keskusteluun. Ripaojan mielestä homeongelmat nousevat paikoin liiankin hallitseviksi puheenaiheiksi Suomessa: tärkeää olisi myös muistaa miettiä, miten koulun toimintaa voitaisiin itsessäänkin parantaa.

Asikainen korosti huolellisuutta valvonnassa ja tarjouskilpailun määrittelyssä. Asikainen totesi, ettei kaikkein halvin ole välttämättä parhain vaihtoehto.

Paunonen viittasi oikeudessa hiljattain tehtyihin, rakennusvalvonnan sopimuksia koskeneisiin päätöksiin ja katsoi, että rakennusvalvonnan toimintamalleihin on niiden myötä tulossa muutoksia. Paunonen kertoi myös, että perussuomalaisissa yhtenä ajatuksena väläytelty hirsirakentamista.

Teittinen korosti kilpailutuksen kriteerien määrittelyn ja rakennusvalvonnan merkitystä.

Ehdokkaat pääsivät kertomaan myös alueen vetovoimaan ja edunvalvontaan liittyviä näkemyksiään.

Ripaoja näki vetovoimassa kohentamisen varaa ja viittasi tappiollisiin väestötilastoihin. Ripaojan mielestä vetovoiman kehittämisessä on tärkeää laittaa pienetkin, inhimilliset asiat kuntoon ja luoda ympäristö, johon kunnassa kasvanutta väkeä saadaan jäämään ja palaamaan.

Paunonen nosti esiin etupainotteisuuden esimerkiksi yrityspuolen asioiden kehittämisessä ja muistutti, ettei edunvalvonta sote-puolellakaan ole Essoten myötä kadonnut mihinkään.

Asikainen tähdensi koulukysymyksen kuntoon laittamista ja opiskelupaikkojen merkitystä; hän toivoi, että nuorilla olisi paremmat mahdollisuudet jäädä alueelle opiskelemaan.

Maaranen painotti niin ikään tila-asioita ja muistutti Juvan sijainnista. Kohtuullisen etäisyyden päässä on useita kaupunkeja – niiden palveluita voi hyödyntää ja ne tarjoavat mahdollisuuksia myös työskentelyyn.

Teittinen tähdensi palveluiden säilyttämistä koko kunnan alueella ja näki myös kyläkoulujen säilyttämisen tärkeänä asiana. Teittisen mielestä myös Vehmaan potentiaalia tulisi hyödyntää lisää ja houkutella sinne uusia yrityksiä.

Valmiutta uusien kiintiöpakolaistenkin ottamiseen ehdokkailta löytyi varsin laajalti.

Teittinen ei nähnyt mitään syytä, miksi lisää kiintiöpakolaisia ei voisi ottaa. Hän myös esitti yleisölle vastakysymyksen nuorille ja tiedusteli onko nykyisten kiintiöpakolaisten läsnöolo haitannut tai uhannut ketään? Käsiä salissa ei noussut.

Maarasen mielestä nykyinen määräkin on hyvä ja tärkeää olisi keskittyä onnistuneeseen kotouttamiseen.

Asikainen lähestyi aihetta työhönsä ja muistutti ongelman olevan globaali. Asikainen piti hallittua pakolaisten ottamista kannatettavana asiana.

Paunonen piti hädänalaisten auttamista tärkeänä ja oli sitoutunut yhteisesti sovittuun päätökseen kiintiöpakolaisten määrästä. Paunonen kuitenkin esitti pakolaiskysymykseen myös kriittisiä näkökulmia.

Ripojan mielestä hädässä olevien auttaminen oli itsestään selvä asia. Ripajoa totesi myös, että se kuva mitä esimerkiksi sota-alueilta välittyy suomalaisille, antaa vain osakäsityksen kriisialueilla vallitsevasta todellisuudesta.