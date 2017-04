Hirsikampus Juvalle

Kiitokset istuvalle kunnanvaltuustolle ja –hallitukselle siitä, että koulujen tämänhetkinen kunto annettiin puolueettoman asiantuntijatahon selvitettäväksi. Lähtötilanne on nyt kaikkien tiedossa ja myös uuden koulukampuksen kustannukset ammattilaisten laskemat.

Mielestäni uuden, toimivan ja terveellisen koulukampuksen aikaansaaminen on tulevien valtuutettujen tärkein projekti.

Pohjoisessa Suomessa Pudasjärvellä painiskeltiin samanlaisten ongelmien kanssa vielä pari vuotta sitten. Siellä päättäjät panivat yksimielisesti pisteen sisäilmaongelmille ja rakennuttivat kuntaan 800 oppilaan hirsikampuksen. Lamellihirrestä rakennetussa modernissa kampuksessa on syksystä 2016 alkaen toimineet ala- ja yläkoulu sekä lukio ja kansalaisopisto.

Kouluviihtyvyys on parantunut ja oireilu loppunut. Koulusta tuli julkisen rakentamisen lippulaiva, jonka avulla kunta on saanut paljon positiivista julkisuutta. Jo kolmisentuhatta kävijää on käynyt tutustumassa kouluun sekä Suomesta että ulkomailta ja ihmetellyt voiko julkinen rakentaminen olla tällaistakin.

Vajaan 10 000 kerrosneliömetrin koulu tuli maksamaan noin 25 miljoonaa euroa. Ja mikä mielenkiintoisinta kuntatalouden kannalta, kampus rahoitettiin 25 vuoden leasingsopimuksella. Rakennuksen omistaa Kuntarahoitus ja Pudasjärven kaupunki on tiloissa vuokralaisena.

Rakennuksen pääurakoitsija vastaa kampuksen huollosta, ylläpidosta, perusparannuksista ja jopa siivouksesta. Tämä malli takaa sen, että kampuksen huolto on ammattilaisten käsissä, ylläpitokulut tiedetään tarkasti ja pitkän aikavälin rahoitus on lyöty lukkoon sopimuksilla.

Tämä malli pienemmässä mittakaavassa olisi mielestäni myös Juvalla paras ja kestävin mahdollinen malli niin taloudellisesti, terveydellisesti kuin imagollisesti.

Lisäksi Vehmaan alueen markkinointi tulisi ostaa täsmäpalveluna yritykseltä, joka on erikoistunut tällaisten alueiden kehittämiseen ja myyntiin. Viitostien virrasta tulee ottaa kaikki hyöty irti.

Juha Purhonen

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Juva