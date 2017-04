Rähisten vai yhteistyöllä?

Juvalla on pitkä perinne päättää asioista yhteisesti sopien, Juva-puolueen voimalla. Tuloksista voi olla melkoisen ylpeäkin: maakunnan alhaisinmmat verot, pienin työttömyys, upea uimahalli jne.

Vaan nyt Juva-puolue on alkanut saada kuhmuja kylkiinsä, sillä perussuomalaiset tykkäävät, että asioita hoidetaan parhaiten riehuen ja rähisten. Me muut olemme enemmän sillä kannalla, että sopimisen ja yhteityön tapa vie parhaiten eteenpäin.

Jos kaikki perussuomalaisten kellokkaiden vaatimukset hoidettaisiin heidän aikataulullaan, veroprosentti hipoisi kolmeakymmentä tai velka veisi Juvan kunnan kriisikuntalistalle. En usko kovin monen haluavan tätä ihan oikeasti.

Heikki Laukkanen sanoi aikanaan, että eurot ovat paremmassa tallessa ihmisten taskuissa kuin kunnan kirstussa. Ja Heikki Laukkanen oli valtakunnan tason talousmies, jota kuunneltiin isoissakin saleissa.

Äänestäjät päättävät millä systeemillä asioita jatkossa kunnassa hoidetaan. Juva ansaitsee sellaiset päättäjät, joiden omakin kansalaiskunto kestää tiukankin tarkastelun avotaivaan alla.

Ari Rautio

Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Juva