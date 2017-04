Hyvästä vielä parempi kunta – kehitysajatuksia Juvasta

Juvalaisilla kuntavaaliehdokkailla on paljon sanottavaa, millä keinoin Juvalla olisi entistä parempi paikka asua.

Juvan Lehti kysyi Juvan kunnanvaltuustoon pyrkiviltä ehdokkailta kantoja ajankohtaisiin kysymyksiin. Osaan kysymyksistä piti vastata joka kyllä- tai ei- vastauksilla, ja osa kysymyksistä mahdollisti avoimen vastauksen.

Kuntavaalikyselyyn sisältyi vapaa sana-osio, josta seuraavat kommentit on poimittu.

Keskusta

Jenni Raitala: Elinvoimainen kunta rakentuu yhdessä tekemällä. Kuntapolitiikka ei saisi olla etäinen asia yhdellekään meistä juvalaisista. Siksi tiedottaminen ja aito vuoropuhelu asioista on tärkeää. Äänestämättä jättäminen ei ole kannanotto – äänestäminen on.

Timo Pasonen: Tärkein asia on kunnan talouden tasapainossa pitäminen. Joka luo hyvät edellytykset toimia ja kehittää kuntaa.

Asko Tarkiainen: Sote-uudistuksessa juvalaisille turvattava hyvät palvelut. Päättäjien pitää olla ajantasalla vaikeassa sote-uudistuksessa ja sen kiemuroissa. Opetuksen laadusta on pidettävä huoli, se on vetovoimatekijä niille jotka harkitsevat kuntaan muuttoa.

Jaakko Hänninen: Kunnan päätöksenteossa hyvä yhteishenki, jonka soisi jatkuvan myös jatkossa. ”Kylätappelut” ja negatiivinen ajattelu eivät johda kehitykseen. Kuntakuva vaikuttaa mm. siihen mille paikkakunnalle yritykset hakeutuvat. Yritysten myötä tulee uusia asukkaita jne. Tärkeätä on taloudesta huolehtiminen varsinkin mittavien investointien toteutuessa.

Tuula Kääriäinen: Juvaa kehitettävä yhteistyöllä eri puolueiden kesken.

Marjaana Huhtinen: Haluaisin kehittää kunnan lapsi- ja perhepalveluja laajemminkin, esimerkiksi lasten kotihoidontuen kuntalisä tukisi perheiden aitoa valinnanmahdollisuutta, haluavatko he hoitaa lapsia kotona vai viedä kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen.

Pekka Piispa: Pidetään huolta Juva 575-vuotiaasta vanhuksesta ja sen hieman nuoremmasta väestöstä.

Tapio Paunonen: Alempi tieverkko huononee koko ajan, varsinkin talvi kunnossa pito on heikkoa. Kunnan luotava paineita tienpitäjille asian kuntoon saattamiseksi. Koulu/päiväkoti investoinnit aloitettava vasta sitten kun kaikki suunnitelmat on tarkoin läpikäyty ja harkittu.

Raimo Vilenius: Meillä Juvalla on erittäin hyvät liikuntamahdollisuudet (Sampola, ym. muita liikuntapaikkoja mm Kaarihalli). Talvella erittäin hyvät hiihto ladut+jääkiekko kaukalo. Tarkoittaa että kaikilla juvalaisilla on mahdollisuus liikkumiseen ja kuntoiluun.

Aira Kietäväinen: Kokemusta ja näkemystä neljältä valtuustokaudelta kuntalaisten käyttöön.

Juha Purhonen: Tehdään Juvasta hyvä paikka asua ja olla, äänestämällä voit vaikuttaa.

Kokoomus

Sami Pulkkinen: Näkymät parempaan on jo olemassa Suomessa monella sektorilla. Hyödynnetään sitä.

Jaakko Mattila: Palvelut säilyvät käyttämällä juvalaisia palveluja.

Esko Ripaoja: Käynnistettävä suunnittelu, johon kuntalaiset voivat osallistua esimerkkinä monitoimihalli, johon voidaan sijoittaa kokous-, liikunta- ja näyttelytiloja. Kunnasta puuttuu majoitustiloja, tasokas hotelli.. Yhteistyö alueen lentoliikennehankkeissa etu maakunnan matkailulle ja koko elinkeinoelämän tulevaisuudelle. Kunnan tulevaan rooliin maakunnan rinnalla on valmistauduttava ajoissa.

Esa Sarell (sit.): Käyttäkää juvalaisia palveluita. Näin voidaan pitää verorahat kotikunnassamme.

Mirja Veentaus: Toimin ja ajattelen kuntalaisten parhaaksi sekä edesautan sitä, että kuntalaiset saavat omalta paikkakunnaltaan tarvittavat palvelut.

Sosiaalidemokraatit

Tauno Holm: On pidettävä huolta kaikista kuntalaisista tasapuolisesti, vastakkainasettelua ei saa hyväksyä.

Kristillisdemokraatit

Paavo Ahonen: Juvalla on mahtava luonto ja luonnon rauhaa, joka kiinnostaa ulkomaisia matkailijoita. Yksittäiset toimijat ovat liian pieniä. Siksi tarvitaan yhteistyötä, jota kunta voisi koordinoida.

Eero Timonen: Juvan kunta on hyvin hoidettu, mutta voitaisiin hoitaa paremmin, esim. Kuhalammen ympäristön kunnostaminen. Kesällä basaari-muotoisia kauppapisteitä turistien viihdyttämiseksi. Jalankulkuväylät kuntoon, varsinkin talvihoito. Juvan tulevaisuus on kaupan kehittämisessä maataloustuotteiden ympärille. Nuorten aikuisten sitominen paikkakunnalle vaati vaatii kehittämään työpaikkoja. Perustettava ideariihi ja ideoille pätevät toteuttajat.

Kalle Montonen: Järjestökenttää tulee vahvistaa tiedottamisella ja yhteisellä organisoinnilla, missä kunnalla on tärkeä rooli. Monta järjestöä uinuvassa, passiivisessa tilassa. Niiden aktivointi on kaikkien kuntalaisten etu.

Perussuomalaiset

Kimmo Kosonen: Suoraselkäisyyttä päätöksen tekoon, vain äänestämällä voit vaikuttaa.

Jaakko Kontinen: Kunnan irtosanottava sopimukset ulkomaisten perintäyhtiöiden kanssa, mikäli sellaisia on voimassa. Yhteistoimintaa tarvitaan Etelä Savon kunnissa, että veroja kiertävä ja veroparatiisiyhtiötä hyödyntävä perintäyritys jätetään ulkopuolelle, mikäli kilpailulain säännöistä ei muuta johdu.

Ari Hartikainen: Kunnan asuntojen viihtyvyyttä ja vetovoimaa lisättävä. On mietittävä kuinka huoneistojen vuokratasoa voidaan madaltaa ja säästää korjaus ym. kustannuksissa. Tarpeettomien kiinteistöjen purkaminen tai myyminen. Yhteistyötä kunnan virkamiesten ja poliittisten päättäjien välillä lisättävä turhien epäluulojen karsimiseksi. Tulen tuomaan positiivista virettä kunnan päätöksentekoon ja rakentamaan yhteistyötä yli puoluerajojen.

Ano Turtiainen: Juva on hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää ja pidetään turvallisena jatkossakin. Meidän ei tarvitse ottaa mallia muualta, eikä tehdä typeriä päätöksiä muiden kuntien tapaan esimerkiksi maailmanparantamisessa. Käytetään maalaisjärkeä ja avoimuutta päätöksenteossa ja päätöksenteon suunnittelussa.

Olga Markina: Juvalla pitää pyrkiä positiiviseen yli puoluerajojen tapahtuvaan yhteistyöhön.

Reijo Paunonen: Valtuusto uusiutuu ja erittäin hyviä työnsä tekeviä valtuutettuja eri puolueista on valitettavasti jäänyt pois. Nyt jos koskaan näiden ihmisten työpanoista olisi tarvittu. Myöskin ehdokas määrät ovat tippuneet. On siis vakavan pohdiskelun paikka mistä tämä johtuu. On päätöksenteon ja hallinnollisen toimintakulttuurin tarkastelun paikka.