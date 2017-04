Nuoriso pitää leffatoiminnasta huolta – elokuvanäytösten pyörittäminen vaatii vastuunkantokykyä

Koulukeskuksen auditoriossa on parin kuukauden ajan päästy nauttimaan taas elokuvanäytöksistä.

Elokuvia on päässyt katselemaan kahtena päivänä viikossa: perjantaisin ja sunnuntaisin.

Näytöksissä käytännön työ hoituu aiempien vuosien tapaan nuorison toimesta.

Kunnan nuoriso-ohjaaja Tarja Himasen mukaan toiminnassa on tällä hetkellä mukana kahdeksan nuorta – nuorimmat lukion ekaluokkalaisia vanhimmat reilun parinkymmenen vuoden ikäisiä. Nuorista kolme opiskelee Juvan lukiossa.

– Ajatuksissa on ollut, että näytöksiä voisi pitää myös viikolla. Koska moni nuorista asuu opiskelupaikkakunnillaan viikot, ei tähän ole vielä ryhdytty, Himanen kertoo.

Elokuvatoiminnassa ovat mukana muun muassa lukion opiskelija Eero Asikainen ja kunnan nuorisotoimessa työssäoppimisjaksolla oleva Emilia Putkonen.

Nuoret kuvailevat elokuvatapahtumien pyörittämistä mielekkääksi toiminnaksi, joka kehittää etenkin vastuunkantoa kykyä.

Näytöksen aikana töissä on kerralla kaksi nuorta. Nuoret hoitavat tapahtuman kokonaisuudessaan: rahastuksesta elokuvien näyttämiseen.

– Onhan se omalla tavallaan hieno osoitus siitä, että nuoriin luotetaan ja saa koulukeskuksen avaimet haltuun, Asikainen sanoo.

Lue lisää 6.4. Juvan Lehdestä tai näköislehdestä osoitteessa juvanlehti.fi