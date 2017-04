Lammaspaimenlomat suuressa suosiossa – lampurit ja matkailuyrittäjät miettivät yhteistyötä

Metsähallituksen lammaspaimenviikot ovat saavuttaneet suuren suosion: tänä vuonna hakemuksia tuli 4 767, joukossa tosin oli samoja hakijoita eri paikkoihin. Ensi kesän paimenet on arvottu.

Yli sata lammasta on rapsuteltavina 11 paikassa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Lähin on Anttolan Neitvuorella.

Paimenviikot eivät ole metsähallituksen yksinoikeus. Jonkin verran on maatilamatkailua, johon liittyy eläintenhoitoon osallistumista. Paimennuksesta voi tehdä matkailutuotteen, mutta se vaatii lampurin ja yrittäjän välistä saumatonta yhteistyötä. Aiheesta järjestettiin Juvalla tiedotustilaisuus, jossa asiantuntijat kertoivat kokemuksista ja mahdollisuuksista. Vauhdittajina olivat ProAgrian KYNÄ-hanke ja ProYritys-hanke.

Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelija Aarno Tervonen kertoi, että lammaspaimenviikot alkoivat Kolilla vuonna 2008 Tuuli Tikkasen aloitteesta. Se on laajentunut vuosi vuodelta uusille paikkakunnille, Neitvuorella alkaa kolmas kesä.

– Kun metsähallitus hankki Hiidenmaan tilan, lampaat pääsivät ympäristönhoitotöihin. Samalla voidaan tarjota ihmisille luontomatkailuelämyksiä, ja pitää rakennukset asuttuina, Tervonen sanoi.

– Saadut tulot käytetään paikkojen kunnossapitoon. Koska majoitustilat ovat vaatimattomia, hintakin on edullinen. Matkailuyrittäjien kanssa emme kilpaile.

Vapaaehtoiset paimenet huolehtivat luonnonhoitotyössä olevista lampaista, kukin oman viikkonsa ajan. Paimen huolehtii lampaiden juomavedestä, seuraa yleiskuntoa ja siirtää eläimet laidunlohkolta toiselle.

Paimenten kanssa tehdään sopimus, jossa on tarkkaan määritelty velvollisuudet ja toimintatavat. Ennen viikon alkua on perehdyttäminen.

– Valtaosa osallistujista on Etelä-Suomesta. Kaikki ovat olleet haltioissaan viikon jälkeen. Sen parempaa palautetta ei voi olla, Tervonen arveli.

Outi Honkapuro Joroisten Kaitaisista kuljettaa lampaat kesän ajaksi Neitvuorelle ja toiselle autiotilalle, jolla ei ole ihmisiä. Tulevana kesänä lauman koko on 12. Siihen valitaan lauhkeimmat ja ihmisystävällisimmät yksilöt.

– Ongelmia ei ole ollut, vain pari kertaa on tullut yhteydenotto, mutta mistään vakavasta ei ollut kyse. Ihmiset ovat noudattaneet hyvin ohjeita, jotka ovat selkeästi paperilla. Lähitilan omistaja käy perehdyttämässä tulijat.

Honkapuro käy parin viikon välein katsomassa, miten lampaat pärjäävät. Hehtaarin alalla isompikin katras voisi laiduntaa, mutta aina on pidettävä mielessä, että ruokaa riittää koko kesäksi.

Lampurilla ja metsähallituksella on viisivuotinen sopimus. Laidunkauden pituus sovitaan vuosittain.

Lammastuotannon erityisasiantuntija Sari Heltelä ProAgriasta painotti kunnollista suunnittelua ja tarkkaa sopimista. Lampuri saa lisälaidunta ja suoramarkkinointikanavan, ja yrittäjä pystyy tarjoamaan elämyksiä asiakkaille. Molempien on hyödyttävä yhteistyöstä.

– Lammas kyllä pärjää vähällä, mutta jos se pääsee huonoon kuntoon, siitä ei ole enää tuotantoeläimeksi. Laitumen sijainti ja koko määrittävät, miten monta eläintä voidaan sijoittaa kesäpaikkaan. Aitaus on oltava kunnollinen, sähköaitakin kelpaa. Juomaveden on oltava hyvälaatuista.

– Joutilaat uuhet ovat parhaita, kun ne pääsevät lomailemaan. Sen sijaan pässikaritsoita on syytä välttää, ne oppivat helposti puskemaan ja ovat pikkulapsille vaarallisia.

– Pahin peto on irrallaan juokseva koira. Jos lauma säikähtää se pakenee silmittömästi. Lampailla on oltava mahdollisuus päästä yöksi ihmisasumuksen läheisyyteen.

Ruokinnassa on noudatettava tiukkaa linjaa. Märehtijöille leipä ja pulla eivät ole hyväksi, joten vain ruohoa tarjotaan kädestä.

Kaikkiin tilanteisiin on varauduttava. Mitä tehdään, jos eläimet karkaavat? Korvauksista on syytä sopia tarkkaan siltä varalta, että asiakas aiheuttaa vahinkoa. Eettiset näkökohdat on pidettävä tarkkaan mielessä.

– Paimennukseen on mahdollista liittää ohjelmapalveluita. Esimerkiksi paimenkoiranäytös on osa laitumen vaihtopäivää. Lampureissa on asiantuntijoita mm. huovutuksessa ja värjäyksessä.

Heltelä muistutti, että hyvinhoidetut kohteet ovat parasta markkinointia.

Mikä tahansa mökki, jonka liepeillä käyskentelee epämääräinen joukko lampaita, ei siihen sovellu. Pienikin pettymys tai epäonnistuminen vaikuttaa koko alan maineeseen.