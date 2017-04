Kiintiöpakolaisia uusi ryhmä Juvalle

Uusi kiintiöpakolaisten ryhmä on saapunut Juvalle aiemman päätöksen mukaisesti. Heitä on 22 henkeä, yhteensä 5 perhettä. He ovat kotoisin Syyriasta.

Lasten koulunkäynti ja aikuisten kielikoulutus alkavat kevään aikana. Valtuuston päätöksen mukaan kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia siten, että heidän määränsä on kerrallaan 20–40. Nyt maksimimäärä, 40 henkeä, on nyt täynnä.

Syksyllä 2015 kunta vastaanotti ensimmäisen 30 hengen pakolaisryhmän. Mikkelin palveluntuotantoyksikkö tuottaa maahanmuuttopalvelut. Työpanos on nykyiselläään kaksi henkilötyövuotta.