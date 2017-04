Juva-puolueelle tilausta

Juvan kuntavaalitulos poikkeaa monella tavalla keskivertotuloksesta maassa ja maakunnassa.

Kun Vihreät jyräsivät ja nousivat voittoihin eri puolilla maata, Juvalla Vihreät jättäytyivät kokonaan pois vaaleista.

Kun Perussuomalaiset ottivat puheenjohtajansa Timo Soinin sanailua mukaillen ”turpiin”, Juvalla kävi toisin. Perussuomalaiset vahvistuivat ja korjasivat 2,7 prosenttiyksikön voiton.

Kuten kunta-asiantuntija Heikki Laukkanen toisaalla Juvan Lehdessä toteaa, ilmeisesti Perussuomalaisten ehdokasasettelu onnistui.

Keskusta menetti yhden prosenttiyksikön kannatustaan ja SDP vahvistui hivenen. Siinäkin monessa kunnassa mentiin juuri päinvastoin.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, ja vaalitulos heijastelee juvalaisten arvoja ja asenteita. Vaalit on käyty, ja pian on aika kääriä hihat. Juvalla on omiksi tarpeiksi ja lähivuosiksi askarreltavaa, että kunta saadaan pidettyä hyvänä paikkana asua ja elää.

Juvan yksi menestymisen resepti on ollut, että päätetään asioista yhdessä ja tehdään ratkaisut yhdessä. Puolueet tuovat omat painotuksensa asioihin, mutta perimmäinen tarkoitus on toimia juvalaisten hyväksi. Juva-puolueelle on tilausta tulevallakin valtuustokaudella.