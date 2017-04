Koko maan vaalitulos on surullista luettavaa

Kuntavaalit on taputeltu, ja koko maan tulosta katsoessa Suomen tulevaisuus tuntuu toivottomalta. On ollut helppoa ja riskitöntä kertoa julkisesti totuuksia Suomen surkeasta tilasta ja kehityssunnasta, kun toimii kansainvälisenä yrittäjänä ja toimeentulo tulee pääsääntöisesti Suomen ulkopuolelta.

Ymmärrän kyllä niitäkin, jotka tiedostavat maamme ongelmat, mutta eivät uskalla puuttua asioihin pelossa, että toimeentulo kärsisi. Heille tilanne on tällä hetkellä hirveä. Vaalitulos ei lupaa kuin kurjuuden jatkumista.

Kansa on puhunut. Miettikää kuinka vasemmistolainen Suomen kansa on. Vihreät, vasemmisto, demarit ja muiden puolueiden eliitti yhdessä ovat enemmistö. Tällä enemmistöllä ei ole mitään tarkoitustakaan koskaan leikata muun muassa ulkomaan kehitysavuista, pakolaisbisnekseen liittyvistä budjeteista, raskaasta julkisesta sektorista ja ammattiyhdistysten valtiontuista.Ilman edellä mainittuja leikkauksia emme kykene tekemään tätä maata kannustavaksi yrittää ja tehdä töitä.

Meillä on jo aivan sietämättömän korkea verotus ja aivan liian paljon kaikenlaisia viranomaismaksuja, joita vasemmistolainen enemmistö tulee vain lisäämään samalla kun tulevat leikkaamaan kantasuomalaisten saavutetuista eduista.

Kaiken tämän mielettömyyden tarkoituksena on velkaannuttaa maa kuralle, että me ajautuisimme taloudellisen pakon edessä Euroopan liittovaltion totaaliseen alaisuuteen.

Täällä Juvalla, Etelä-Savon vireässä kunnassa, paikallisesti näyttää paremmalta kuin muualla maassa. Vihreillä ja vasemmistolla ei ole yhtään paikkaa valtuustossa. Myös muiden puolueiden valitut edustajat ovat enemmän maalaisjärjellä varustettuja kuin isompien kaupunkien urbaanin elämäntavan pilaamat maailmanparantajat. Työmaata riittää, että saamme koko maan enemmistön ymmärtämään järkeä.

Ano Turtiainen

Kunnanvaltuutettu

1.6.2017 alkaen (ps.)

Juva

