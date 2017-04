Tuula Kärkkäinen valittiin Juvan seurakunnan talouspäälliköksi

Juvan seurakunnan talouspäällikön virkaan tuli 18 hakemusta. Haastatteluryhmä kutsui heistä kolme haastatteluun.

Kirkkoneuvosto valitsi yo-merkonomi Tuula Kärkkäisen Joroisista. Hänen varalle valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Anitta Sihvonen Mikkelistä.

Haastatteluryhmän mielestä Kärkkäinen on hakijoista pätevin ja sopivin. Hänellä on paras kirkon hallinnon, talouden ja toiminnan tuntemus. Lisäksi hänellä on työkemusta seurakunnasta sekä Kirkon palvelukeskuksesta, jossa hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet mm. tilinpäätöksen tekoon liittyvät tehtävät.

Kärkkäinen on suorittanut työnsä ohella taloushallinnon ammattitutkinnon ja taloushallinnon erikoistumiskoulutuksen. Lisäksi hän on suorittanut avoimessa yliopistossa varsin laajat yritysjuridiikan perusopinnot.