Naisten suosion kasvu näkyy tehtävien jaossa – Uudessa valtuustossa naisia on runsas kolmannes

Emerituskunnanjohtaja Heikki Laukkanen ei hätkähtänyt Juvan vaalituloksesta. Laukkanen arvioi, että naisten vahva marssi äänestäjien suosioon näkyy Juvalla keskeisten luottamushenkilöpaikkojen jaossa.

Valtuuston äänikuningattarina oli Keskustan kaksi Hännistä eli Ritva Hänninen (144 ääntä) ja Elisa Hänninen (136 ääntä).

Laukkanen uskoo muutenkin naisten menestyksen heijastuvan, kun neuvottelut luottamushenkilöpaikoista Juvalla tosissaan alkavat. Hän muistuttaa, että myös perussuomalaisten ääniharavana oli nainen, Johanna Huisko (93 ääntä).

Sosialidemokraattien tulosta Laukkanen pitää valtakunnallisen linjan mukaisena, mutta juvalaisittain mielenkiintoisena.

– Demareiden äänikuningas oli Tauno Holm, joka äänimärällään (149 ääntä). Se viestii, että demareissa Tauno Holmin painoarvo selkeästi vahvistuu, Laukkanen sanoo.

Kunnallisneuvos Laukkanen ehti työskennellä noin 30 vuotta Juvan kunnanjohtajana ja on nähnyt monet vaiheet juvalaisessa kuntapolitiikassa. Tämän vuoden kuntavaaleissa Laukkanen toimi myös Yle Mikkelin vaalikommentaattorina.

Kokoomuksen tulos on myös yllättävä. Puolue säilytti kolme valtuutettuaan, mutta puolueen sisällä suosikkilista meni uusiksi.

Äänikärjessä olikin nyt ihan uusi kokoomusehdokas Ville-Pekka Kuusisto (77 ääntä). Valtuustoon nousi myös tuttu kokoomusnimi Eija Luukkonen (62 ääntä). He keräsivät kolmanneksen Kokoomuksen äänistä.

Perussuomalaisten valtakunnallisesti poikkeuksellista menestystä Juvalla Laukkanen ei hämmästele. Juvalla perussuomalaiset voittivat yhden lisäpaikan.

Laukkasen mukaan kolmella valtuutetulla perussuomalaiset saavat kunnanhallitukseen nyt jo oman tuolin.

Heikki Laukkasen arvion mukaan perussuomalaisten menestyksen takana oli onnistunut ehdokasasettelu. He onnistuivat saamaan listoilleen henkilöitä, joilla oli Juvalla nostetta.

– Kannatus kasvoi lähes kolme prosenttiyksikköä, kun muualla maassa heille tuli takkiin miinus 3,5 prosenttiyksikköä. Pidin etukäteen hyvin mahdollisena, että perussuomalaiset säilyttävät Juvalla asemansa tai jopa vahvistavat niitä, Laukkanen sanoo.

Naiset ottivat Juvalla vahvemman aseman kuin monessa muussa maaseutukunnassa. Uudessa valtuustossa naisvaltuutettujen osuus on runsas kolmannes 37 prosenttia.

Laukkaselle vaalien suurin yllätys Juvalla oli kristillisdemokraattien nousu. Kristilliset lähes tuplasivat äänimääränsä ja se toi heille valtuustoon kaksi paikkaa entisen yhden sijasta.

– Kristillisten vanha nousu oli minulle kaikkein suurin yllätys. Nousun takana oli kristillistenkin kohdalla naisten vahva osuus. Uusi valtuutettu Aila Asikainen kokosi yksin lähes yhtä paljon ääniä kuin edellisissä kuntavaaleissa koko Kristillisdemokraattinen puolue.

Heikki Laukkanen arvioi kristillisdemokraateille kanavoituneen Juvalla myös vihreitten ääniä. Vihreät eivät saaneet Juvalla kokoon edes omaa ehdokaslistaa ja sitä Laukkanen ihmettelee.

– Se oli kummallista, kun jo ennen vaaleja Vihreillä oli selvää valtakunnallista nostetta. Vihreitten vaalimenestys oli valtakunnallisesti vähintäänkin hyvä eli nousua 3,9 prosenttiyksikköä.

Tulevista luottamushenkilöpaikkojen neuvotteluista tulee Juvalla mielenkiintoiset. Erityiskiinnostus on, miten kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston paikat jaetaan.