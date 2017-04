Irtonaiset jäniksen perässä – näytelmäryhmällä 20. juhlavuosi

Teatteriryhmä Irtonaiset on tarttunut Suomen ja Juvan juhlavuoden kunniaksi suomalaiseen klassikkoon. Se on Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi -romaaniin pohjautuva samanniminen näytelmä.

Jäniksen vuosi näytelmä on komedia, joka on täynnä vilkasta menoa pitkin pitäjiä etelästä pohjoiseen.

Kuten parhaissa road-movie elokuvissa, näytelmästä syntyy päähenkilön kasvutarina, johon nivoutuu myös häntä ympäröivä yhteiskunta.

Tapahtumat sijoittuvat 1970-luvulle, Kekkosen ja lankapuhelinten aikaan.

Näytelmä on harjoiteltu Järvi-Saimaan kansalaisopiston kurssilla ja se on osa Juva 575 -juhlavuoden ohjelmaa, johon ryhmä on saanut kunnalta avustusta.

Vuosi 2017 on Irtonaisillekin juhlavuosi: ryhmä sai nimensä 20 vuotta sitten Juvan kansalaisopiston ilmaisutaidon kurssilla.

Suomalaisklassikko Nummisuutarit, Pirkko Saision Omat koirat sekä Rosa Liksomin monologeihin perustuva esitys näyteltiin, kun vuosituhat oli vaihtunut.

Irtonaiset on 2010-luvulla esittänyt maailmanluokan klassikoita: Spoon River antologian runokoosteen, Tuhopolttajat, Bernarda Alban talo ja viime vuonna Decameronen tarinoita.

Esitykset Juvan koulukeskuksen auditoriossa 15.4. 16.4. 22.4. (Näkymätön yö tapahtumassa) ja 2.5.