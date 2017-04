Rock City nyt, entä tulevaisuudessa?

Viime viikonloppu oli merkittävä ja historiallinen juvalaisten kannalta. Vesa Kontiaisen uunituore kirja Juva Rock City on nyt nähnyt päivänvalon.

Sain uutuuden lauantaina käsiini. Nopean vilkuilun jälkeen opus näyttää kiinnostavalta ja kattavalta. Muistan hyvin, kun Kontiainen kertoi kirjastossa samoja tarinoita useampi vuosi sitten Näkymätön yö –tapahtuman yhteydessä. Kolmeen tuntiin venynyt tarinatuokio oli hetkessä ohi. Silloin harmitti, että Juvan kylällä musiikin saralla tapahtuneista asioista sai kuulla vain murto-osan. Enää ei harmita.

On mainiota, että aktiivisena musiikkipitäjänä tunnetun Juvan musiikillinen lähihistoria on päässyt kovien kansien väliin.

Musiikkielämä on saanut kukoistaa Juvalla pitkään. Kaikki tietävät, kuinka Kaarihalli toi aikanaan Suomen nousevat ja suositut bändit juvalaisten ja naapurikuntalaisten ulottuville.

Hotelli Juvaa muistellaan yhä lämpöisesti. Puustock teki aikanaan lähtemättömän vaikutuksen, ja samalla ylpeydellä muistamme mainostaa Juva Rokkaa –festivaaleja kukin tahoillamme. Sen lisäksi, että valtakunnan tason bändit ja artistit ovat saapuneet musisoimaan Juvalle meidän iloksemme, on halu oman musiikin tekemiseen ollut samaan aikaan vahva.

Olemme bändimme kanssa yrittäneet tehdä oman osamme sen eteen, että myös jatkossa saamme tuotettua omaa ja ainutlaatuista juvalaista musiikkia. Emmekä ole yksin, vaan aktiivisia bändejä löytyy tällä hetkellä useampi. Musiikin tekijät ja musiikin kanssa työskentelevät ahkerat taustavaikuttajat ovat olleet ehtona sille, että Juva Rock Cityn kaltainen ainutlaatuinen kirja on saanut syntyä.

Mutta saako Juva säilytettyä Rock City –statuksensa? Huomioni kiinnittyy siihen, että nuoremman polven tekijöitä on harvassa. Me bändeinemme kuulumme tähän nuorempaan polveen, mutta minun korviini ei ole kantautunut, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, tietoa vielä meitä nuoremmista musikanteista, esimerkiksi yläkoulu- tai lukioikäisten bändeistä.

Olen varma siitä, että bänditouhuun taipumuksen omaavia nuoria löytyy kyllä. Kunnan tarjoamat treenitilat ovat välttävässä kunnossa, ja nuoremmat tekijät tuskin ovat edes tietoisia tästä tilasta. Täytyykin tässä mainita, että jos soittopuuhat kiinnostavat, niin allekirjoittaneelta saa tulla kysymään lisätietoja.

Heitän siis vinkin juuri valitulle uudelle valtuustolle. Toivon mukaan Juvalle rakennetaan uusi terveellinen koulurakennus, jossa tulevaisuuden toivojen on hyvä opiskella.

Samaan yhteyteen olisi hyvä varata tila uudelle treenikämpälle, jotta Juvalle syntyisi uusia tekijöitä musiikin saralla. Jos Juva haluaa säilyttää maineensa Rock Citynä, kunnan ihmisten täytyy pitää huoli siitä, että se on mahdollista.

Onni Ojala

Kirjoittaja on kuvajournalismin opiskelija, joka on ylpeä kotipaikkakuntansa musiikkihistoriasta.