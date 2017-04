Amazing Juva Race laittaa liikkeelle – Näkymätön Yö ensi viikolla

Nuorisovaltuusto Rattaan riveissä on jälleen laitettu hommat pyörimään, ja ensi viikolla juvalaiset pääsevät osallistumaan vuosittaiseen Näkymätön Yö -tapahtumaan.

Samanhenkisen tapahtuman järjestäminen on kuulunut vuonna 1998 perustetun Rattaan toimintaan ja alkuvaiheista saakka. Nykyisellä nimellään tapahtumaa on pidetty ainakin vuodesta 2010 lähtien.

Olennaista Näkymättömässä Yössä on Rattaan jäsenien Anni Teittisen, Tara Multasen,Roosa Hämäläisen, Harri Hirvosen, Pekka Nykäsen ja Eemi Kärkkäisen sekä nuorisopalveluiden tuntiohjaaja Sanna Pietikäisen ja työharjoittelija Reetta Auvisen mukaan se, että joka vuosi tapahtuman puitteissa tuodaan jotain uutta tarjolle.

Tällä kertaa tapahtuman ”juttu” on Amazing Juva Race – keskustaajaman alueelle ulottuva Juva-aiheinen rastikisailu. Mallia tempaukseen on haettu pitkään televisiossa pyörineestä Amazing Race -kilpailusta.

– Keskustan alueelle tulee yhdeksän rastia. Jokaisella toimintapisteellä on tehtävä suoritettavana. Tavoitteena on kiertää rata mahdollisimman nopeasti, Rattaan väki kertoo.

Kisailu alkaa viikon päästä lauantaina päivällä kello 11 ja kestää iltapäivään kello 16 saakka. Kisaan voi osallistua 1-3 hengen joukkueissa.

Radalle lähdetään joukkue kerrallaan. Rattaan väen mukaan heti alkuvaiheessa ei tarvitse olla lähtöpaikalla, vaan liikkeelle voi lähteä myöhemminkin. Mutta mikäli haluaa suorittaa kaikki rastit, tulee ottaa huomioon, että kaksi rastia sulkeutuu jo klo 14.

Lähtöpaikka sijaitsee kunnanviraston aulassa. Osallistujat saavat sieltä mukaansa passin, jossa on vihjeet rastien sijainnista sekä tarkemmat ohjeet. Tarkoituksena on, että rastit kierretään jalan. Kilpailussa on mahdollista saada palkintoja.

Näkymättömän Yön tiimoilta on luvassa pääsiäisen jälkeisenä viikonloppuna myös paljon muutakin ohjelmaa.

Perjantaina Juvan ABC:llä on tarjolla päivällä Järvi-Saimaan kansalaisopiston musiikkiesityksiä. Kansalaisopiston toimesta pidetään puolestaan perjantaina myös karaokea Sampolan nuorisotilassa ja tanssiesitys koulun auditoriossa.

Lauantaina R.A.T.A.S. järjestää Amazing Juva Racen jälkeen discon Sampolan nuorisotiloissa. Se alkaa kello 19. Lisäksi sunnuntaina järjestetään päivänäytös elokuvateatterin puolella. Myös Sampolan uimahallin kerrotaan lähtevän tapahtumaan mukaan erilaisin tarjouksin.

Vaikka eri yhteistyökumppaneita on viikonlopun kokonaisuudessa mukana, kantavat nuoret tapahtuman toteutuksesta suurimman vastuun.