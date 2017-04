Rantojen lähellä kiinteistöjen jätevedet on puhdistettava hyvin

Uudet jätevesimääräykset tulivat voimaan huhtikuun alussa. Pohjavesialueilla ja enintään 100 metrin etäisyydellä rannasta sijaitsevien kiinteistöjen omistajien on saneerattava jätevesijärjestelmänsä nykyvaatimusten mukaisiksi viimeistään 31. 10. 2019. Etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla matka keskivedenkorkeuden rantaviivasta rakennuksen seinään, jossa jätevesiä muodostuu.

– Keskeisin muutos on saneerausajankohdan muuttuminen niin, että jatkossa se on joko siirtymäaikaan sidottu tai sitten kiinteistökohtainen. Kiinteistökohtaista aikataulua sovelletaan ns. kuivanmaan tonteilla, OMAVESI- hankkeen jätevesineuvoja Airi Määttä kertoo.

Kuivan maan kiinteistöissä jätevesisaneeraukset pitää tehdä silloin, kun kiinteistölle rakennetaan vesi-WC tai kiinteistöllä tehdään jokin rakennuslupaa edellyttävä muutos- tai korjaustyö.

– Siirtymäaikaan sidottua aikataulua sovelletaan laissa määritellyillä ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla eli ranta- ja pohjavesialueilla. Talousjätevesiasetuksen muutoksessa on haluttu korostaa jätevesijärjestelmien suunnittelun ja suunnitelmien laadun tärkeyttä.

Kunnan omilla ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan säätää tiukemmasta jätevesien käsittelyvaatimuksista. Tällaisia on esim. Rantasalmen ja Juvan määräyksissä koskien tärkeitä pohjavesialueita, joilla jätevesien maahanimeytys on pääsääntöisesti kielletty.

