Kansalaisopiston näyttely viikonloppuna – esillä käsityö- ja taideainekurssien tuotteita

Järvi-Saimaan Kansalaisopiston kevätnäyttely järjestetään viikonloppuna Tirrolantiellä, entisissä ammattikoulun tiloissa.

Perjantaina avautuvassa näyttelyssä esitellään suunnittelijaopettaja Merja Heikkisen mukaan kuluneen käsityö- ja taideainekurssien töitä. Esillä ovat syksyn, talven ja kevään aikana tehdyt, kymmenien eri kurssien puitteissa toteutetut työt.

– Muun muassa posliinin maalausta, keramiikkaa, sekä erilaisia tilkkutöitä on esillä. Työt ovat olleet hyvin pitkälti opiskelijoiden omista tarpeista lähteviä tuotteita. Juvalla opettajillamme on ollut ilo opettaa, sillä ryhmissä on ollut hyvin motivoitunutta väkeä mukana , Heikkinen kertoo.

Kierrätys on vahva teema kansalaisopistossa. Se näkyy Heikkisen mukaan näyttelyssäkin.

Näyttely on avoinna kolme päivän ajan, perjantaista sunnuntaihin.

Heikkisen mukaan näyttelyn pituuteen vaikuttaa näyttelyvalvojien saaminen. Pidempi näyttelyaika olisi vaatinut enemmän valvojia. Niiden löytämisessä on kuitenkin omat haasteensa.

Kansalaisopiston kädentaito- ja taideaineiden kevätnäyttely Tirrolantien Opistotalolla pe 21.4. klo 10-19, la-su 22.-23.4 klo 10-16.